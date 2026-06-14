Nezapamćena tragedija u Americi: Pao avion sa padobrancima, poginulo 12 osoba (Video)

Pilot sa 11 padobranaca poginuo u padu aviona u Mizuriju.

Izvor: X/daviddelapaz/Printscreen

U Mizuriju u Sjedinjenim Američkim Državama je pao avion kada je poginulo čak 12 osoba - pilot i 11 padobranaca, piše "CNN". Privatni avion se srušio danas u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu.

Avion je pao ubrzo nakon polijetanja. U njemu je bilo 11 padobranaca uz pilota koji je upravljao.

Avion je, iz zasad nepoznatog razloga, naglo promijenio smjer kretanja i krenuo je nazad. Srušio se blizu auto-puta.

Zasad nije poznat uzrok nesreće. Istraga je u toku.

12 personas murieron en accidente de avión en Missouri,#EEUU.



11 de las víctimas eran paracaidistas, mientras que la otra víctima era piloto. Todos los pasajeros del avión fallecieron.



El avión, que despegó del aeropuerto Butler Memorial, giró por una razón desconocida antes…pic.twitter.com/n1NhlV7hvQ — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz)June 14, 2026

(Mondo.rs)