logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zastrašujući snimak pada aviona: Posada izgubila kontrolu nakon slijetanja, dvije osobe poginule

Zastrašujući snimak pada aviona: Posada izgubila kontrolu nakon slijetanja, dvije osobe poginule

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dvije osobe su poginule u stravičnoj avionskoj nesreći na aerodromu La Romana u Dominikanskoj Republici.

Stravičan pad aviona u Dominikanskoj Republici: Dvoje mrtvih (VIDEO) Izvor: X/AZ_Intel_/printscreen

Dvije osobe su poginule u avionskoj nesreći u Dominikanskoj Republici, piše "CNBCTV". Strašna avionska nesreća dogodila se na pisti Međunarodnog aeodroma La Romana u Dominikanskoj Republici.

Poginuli su pilot i kopilot. U avionu nije bilo putnika osim njih dvojice.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak samog pada. Avion je uspio da sleti, ali je onda posada izgubila kontrolu i ubrzo je izbio veliki požar u drugom dijelu letjelice.

Pilot i kopilot su proglasili vanredno stanje dok se avion nalazio blizu aerodroma La Romana. Pokrenuta je hitna istraga.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pad aviona

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ