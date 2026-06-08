Zastrašujući snimak pada aviona: Posada izgubila kontrolu nakon slijetanja, dvije osobe poginule

Dvije osobe su poginule u stravičnoj avionskoj nesreći na aerodromu La Romana u Dominikanskoj Republici.

Izvor: X/AZ_Intel_/printscreen

Dvije osobe su poginule u avionskoj nesreći u Dominikanskoj Republici, piše "CNBCTV". Strašna avionska nesreća dogodila se na pisti Međunarodnog aeodroma La Romana u Dominikanskoj Republici.

Poginuli su pilot i kopilot. U avionu nije bilo putnika osim njih dvojice.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak samog pada. Avion je uspio da sleti, ali je onda posada izgubila kontrolu i ubrzo je izbio veliki požar u drugom dijelu letjelice.

Pilot i kopilot su proglasili vanredno stanje dok se avion nalazio blizu aerodroma La Romana. Pokrenuta je hitna istraga.