Detalji avionske nesreće u Hrvatskoj: Izvršen uviđaj, poginuli državljani Austrije

U jezivom padu letjelice, koja je registrovana u Njemačkoj, a poletjela iz Linca, na licu mjesta su poginula četiri austrijska državljanina.

Izvor: Goran Sebelic/AP

Četiri austrijska državljanina poginula su juče na području opštine Medulin kada se srušio mali avion. Žrtve su rođene 1978, 1968, 1986. i 1961. godine, saopštio je DORH.

Šef aerodroma u Nikolsdorfu, Andrea Mozer, potvrdila je za ORF Tirol da su žrtve iz regiona Tirol. Iako identitet i državljanstvo žrtava još nisu zvanično objavljeni, poznato je da su sa pilotom, odnosno vlasnikom, bila još tri muškarca.

Izvršen uviđaj

Uviđaj na licu mjesta izvršili su službenici Policijske uprave istarske, istražitelj Agencije za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju i zamjenik dežurnog županijskog državnog tužioca u Puli.

Naložen je pregled i obdukcija tijela preminulih. Preduzimaju se dalje mjere i radnje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti ovog događaja, navodi se u saopštenju.

Izvor: Goran Sebelic/AP

Letjeli iz Linca

Podsjećanja radi, nesreća se dogodila juče oko 11:20 časova u nenaseljenom području Kampanož, nedaleko od aerodroma Medulin.

Avion je bio registrovan u Njemačkoj, letio je iz Linca u Austriji za Medulin, a dva pilota koja su poginula bili su austrijski državljani, dok identifikacija druga dva Austrijanca još nije završena.

Avion se prepolovio prilikom udara

Index.hr navodi da se avion prilikom udara prepolovio.

O avionskoj nesreći je govorio pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu. Za "Jutarnji list" kaže da zasad ne zna šta je tačno prethodilo padu letelice.

- Ne znam kako je došlo do nesreće. Iz meni nepoznatih razloga pilot, koji je inače iskusan i koji je trebalo da sleti na sportski aerodrom u Medulinu, iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio je spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo - rekao je Delić.

Avion je navodno poletio iz Nemačke, a let nije bio prijavljen hrvatskim vlastima.