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Poginule 4 osobe u padu aviona u Hrvatskoj: "Nije bilo eksplozije, samo tup udarac"

Poginule 4 osobe u padu aviona u Hrvatskoj: "Nije bilo eksplozije, samo tup udarac"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor index.hr
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Poginule su četiri osobe u padu aviona u Hrvatskoj.

četir žrtve pada aviona u hrvatskoj Izvor: Profimedia

U padu manjeg aviona u Hrvatskoj poginule su četiri osobe, sumnja se da su svi stradali državljani Austrije, prenosi hrvatski "Indeks". Očevici su opisali da je avion normalno letio i da je udario u zemlju kada je spiralom krenuo ka tlu.

"Razgovarala sam sa očevicima koji su posmatrali avion u dolasku. Avion je horizontalno letio i u jednom trenutku je spiralom krenuo prema dolje i udario je u tlo.

Nije se čula nikakva eksplozija, samo tup udarac. Isto tako kažu da je pilot bio iskusan i da su uslovi za let danas bili dobri", ispričala je novinarka "Nova TV" sa lica mjesta.

Policija u Istri se oglasila o nesreći koja se dogodila kod aerodroma u Medulinu. Potvrdili su da su poginule četiri osobe, istragu vodi Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju.

Avion je, inače, njemački i poletio je iz Austrije. Više informacija biće poznato nakon uviđaja koji i dalje traje.

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Tagovi

Hrvatska avion nesreća poginuli

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