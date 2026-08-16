Teška borba sa vatrenom stihijom u Krajini: Gori na Grmeču, građani brane šumu i izvorišta vode kod Bosanskog Petrovca

Šumski požari zahvatili su pojedina područja u Unsko-sanskom kantonu, a najteže je na planinama Plješevica i Grmeč. Vatrogasci kod Bihaća zbog minskih polja ne mogu prići vatrenoj liniji, dok u Bosanskom Petrovcu građani i volonteri spašavaju šumu i izvorišta vode.

Izvor: Crni vrh/Facebook

Požar koji je tokom noći izbio na području Baljevca i proširio se prema Plješevici kod Bihaća i dalje predstavlja ozbiljan problem. Teren je nepristupačan i minsko-sumnjiv, zbog čega je direktno gašenje sa zemlje onemogućeno. Pripadnici Vatrogasne jedinice Bihać i radnici "Unsko-sanskih šuma" nalaze se na terenu i pokušavaju presjeći pravac širenja vatre sa sigurnih pozicija, na probijenom šumskom putu.

Šef smjene Vatrogasne jedinice Bihać Bećo Behrem potvrdio je da vatrogasci, prema instrukcijama BHMAC-a i deminera, ne smiju ulaziti u minska polja sa strane piste nekadašnjeg aerodroma Željava. Ekipama je preostalo da čekaju da vatra izađe van opasne zone kako bi bezbjedno započele gašenje. Zbog širenja požara prema hrvatskoj granici obaviješteni su i vatrogasci iz Korenice, koji su u pripravnosti da djeluju sa druge strane granice.

Istovremeno, iz Civilne zaštite Grada Bihaća navode da je situacija na ostalim lokalitetima povoljnija. Požar u Vedrom Polju je uspješno ugašen, na Demirovića brdu je lokalizovan i pred likvidacijom, dok se na Plješevici ljudstvu na terenu kontinuirano dopremaju voda i materijalno-tehnička sredstva.

Zatražen helikopter Oružanih snaga BiH

Zbog specifičnosti terena i ozbiljnosti situacije, premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić održao je hitne sastanke sa nadležnim službama i zatražio punu koordinaciju. O stanju na terenu obaviještene su Kantonalna i Federalna uprava civilne zaštite, a upućen je i zahtjev da se u stanje pripravnosti stavi helikopter Oružanih snaga BiH, kako bi se po potrebi odmah djelovalo iz vazduha.

Gradske vlasti i nadležne službe poručuju da se situacija kontinuirano prati i da u ovom trenutku nema razloga za paniku.

Grmeč u plamenu: Ugroženo vodosnabdijevanje Bosanskog Petrovca

Veliku zabrinutost izaziva i požar na planini Grmeč na području Bosanskog Petrovca, koji već treći dan guta šumu i nisko rastinje. Nakon apela lokalne šumarije, u gašenje su se požrtvovano uključili volonteri i mještani, među kojima su članovi Kluba ekstremnih sportova "Crni Vrh" i Lovačkog društva "Srndać".

Iz udruženja "Crni Vrh" upozoravaju na katastrofalne posljedice po floru i faunu, naglašavajući da za ovu ekološku katastrofu neko mora krivično odgovarati. Poseban alarm upućen je zbog ugrožavanja izvorišta.

"Grmeč snabdijeva Bosanski Petrovac vodom. Nestankom šume nestaće i vode. Nakon kišnih padavina treba obratiti pažnju i na kvalitet vode za piće, jer bi pepeo i čađ mogli završiti u podzemnim bazenima", upozoravaju iz ovog kluba, napominjući da je Grmeč "žila kucavica" ovog kraja.

Apel građanima i poziv na akciju

Zbog kritične situacije, za sutra je upućen poziv svim građanima da se priključe u odbrani protivpožarne linije. Okupljanje volontera zakazano je u 7 časova ispred Šumarije Bosanski Petrovac. Planirano je raspoređivanje ljudi na svakih 30 do 50 metara kako bi se spriječilo prebacivanje vatre u unutrašnjost šume, a voda će biti obezbijeđena cisternama i traktorima.

Iz Vatrogasne jedinice Bihać, kao i nadležne službe širom kantona, ponavljaju oštar apel građanima da se, usljed ekstremnih temperatura, strogo suzdrže od paljenja vatre na otvorenom, roštiljanja u prirodi i neopreznog bacanja opušaka. Upozoravaju da je u ovakvim uslovima dovoljan i najmanji plamen da izazove požar velikih razmjera.