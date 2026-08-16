Ni Njemačka, ni Irska: Ova zemlja je pobijedila izazove i postala najveći izvovnik piva u čitavoj EU

Belgija je postala najveći izvoznik piva u EU, isporučivši 1,5 milijardi litara tokom prošle godine, prema Eurostatu.

Izvor: Michael Piepgras / Panthermedia / Profimedia

Belgija je tokom prošle godine bila najveći izvoznik piva sa alkoholom u Evropskoj uniji, pošto je u zemlje članice i van EU isporučila ukupno 1,5 milijardi litara, saopštio je Eurostat.

Na drugom mjestu po izvozu našla se Holandija sa 1,4 milijarde litara piva izvezenih tokom 2025. godine, dok slijede Njemačka sa 1,3 milijarde litara, kao i Češka i Irska sa po 0,6 milijardi litara.

Kada je riječ o uvozu piva sa alkoholom, Francuska je prošle godine bila najveći uvoznik u Evropskoj uniji, sa ukupno 0,9 milijardi litara.

Među najvećim uvoznicima našle su se i Italija sa 0,7 milijardi litara, Njemačka i Španija sa po 0,6 milijardi litara, dok je Holandija uvezla 0,3 milijarde litara.

Eurostat navodi i da je izvoz piva iz Evropske unije u zemlje van bloka tokom prošle godine opao za 11 odsto i iznosio 3,2 milijarde litara, dok je uvoz u istom periodu povećan za šest odsto, na ukupno pola milijarde litara.