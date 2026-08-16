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Otkriven mogući uzrok prevrtanja autobusa u Mađarskoj: U teškoj nesreći poginulo 12, povrijeđeno 47 ljudi

Otkriven mogući uzrok prevrtanja autobusa u Mađarskoj: U teškoj nesreći poginulo 12, povrijeđeno 47 ljudi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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U teškoj nesreći na autoputu M3 u Mađarskoj poginulo je 12 ljudi, dok je 47 povrijeđeno kada se poljski turistički autobus prevrnuo rano jutros.

Tragedija u Mađarskoj: U prevrtanju autobusa 12 poginulih i 47 povrijeđenih Izvor: FERENC DONKA / AFP / Profimedia

Autobus se prevrnuo na autoputu M3 prema Njiređhazi između Mezekerešteša i Mezenađmihalja u noći sa subote na nedjelju, saopštila je služba za upravljanje vanrednim situacijama u zoru. Jedinice koje su već na licu mjesta ušle su u vozilo kroz prozore autobusa i kontinuirano spasavaju putnike, napisali su.

Nekoliko ljudi je izgubilo živote u nesrećiautobusa na autoputu M3 u noći između subote i nedjelje, rekao je portparol policijske stanice županije Boršod-Abauj-Zemplen kao odgovor na zahtjev MTI-a.

"Autobus sa poljskim registarskim tablicama prevrnuo se na autoputu M3 prema Njiređhazi oko 1 sat ujutru u nedjelju, nakon izlaza za Mezekereštes. Portparol je rekao da je pogođeni dio autoputa zatvoren tokom trajanja uviđaja i tehničkog spasavanja. Saobraćaj se preusmjerava kod Mezekereštesa, a moguć je povratak na autoput kod Emoda", rekao je Atila Janasocki

Prema njihovim prethodnim informacijama, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i dva vozača.

Četrnaest spasilačkih jedinica učestvovalo u spasavanju

Odjeljenje za upravljanje vanrednim situacijama saopštilo je da su civilne dizalice takođe na putu ka mjestu događaja kako bi pomjerile autobus od 24 tone. Dok dizalice ne stignu, vatrogasci pokušavaju da podignu zadnju osovinu vitlom kako bi mogli da podignu ljude ispod. Autobus za zagrijavanje i spasilački let iz Poljske takođe su otputovali na lice mjesta, napisali su.

Nacionalna služba hitne pomoći (OMSZ) obavijestila je MTI da je u skladu sa protokolom za masovne nesreće alarmirala nekoliko spasilačkih jedinica na mjesto događaja, a ova informacija je kasnije pojašnjena u članku.

Prema nezvaničnim informacijama, na mjesto nesreće je alarmirano 14 spasilačkih jedinica, a potvrđeno je da je nekoliko ljudi poginulo u nesreći. Preostali povrijeđeni su zbrinuti i prevezeni u bolnicu, napisali su.

"U nesreći je život izgubilo 12 ljudi. Naši drugovi su zadobili 1 povredu opasnu po život, 9 teških povreda i još 37 lakših povreda“, obavijestili su", navedeno je u objavi OMSZ-a, javlja mađarski Index.

Prema trenutnim policijskim podacima, vozač je možda zaspao, ali to treba da razjasne vlasti. Vozač autobusa je priveden u vezi sa ovim slučajem.

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Tagovi

Mađarska saobraćajna nesreća

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