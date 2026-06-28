U stravičnoj nesreći na autoputu u Mađarskoj stradalo petoro, među njima troje djece

Čak pet osoba poginulo je u strašnoj nesreći u Mađarskoj.

Izvor: Roman Yanushevsky/Mehes Daniel/Shutterstock

Čak pet osoba poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu 27. juna na državnom putu broj 3 u Mađarskoj, piše "Blikk". Na licu mjesta odmah su poginule dvije odrasle osobe i dva djeteta, a danas je povredama podleglo treće dijete što čini pet stradalih.

U nesreći su učestvovala dva putnička automobila koja su se sudarila na 155. kilometru državnog puta broj 3, blizu mesta Bikabranj. Na lice mjesta bili su poslati policija, Hitna pomoć, vatrogasci kao i tri helikoptera Hitne pomoći.

U jednom automobilu bilo je troje djece i dvije odrasle osobe. Dvoje djece je poginulo na licu mjesta, dok je treće dijete danas podleglo povredama.

Dvoje odraslih koji su bili u drugom vozilu su poginuli na licu mjesta. Uviđaj je trajao satima zbog čega je ova dionica puta bila u potpunosti zatvorena za saobraćaj.