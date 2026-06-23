Horor u Budimpešti: Bolnički portir osumnjičen za kanibalizam

Mađarska policija saopštila je da vodi istragu o portiru bolnice u Budimpešti zbog sumnje da je sakupljao i čuvao dijelove ljudskog tijela u svom stanu radi konzumiranja.

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Muškarac osumnjičen za kanibalizam star je 30 godina.

Policajci koji su pretresli njegovu kuću zaplijenili su ljudske kosti, potkoljenicu, nadlanicu, nekoliko lobanja i očuvano ljudsko lice.

Tokom ispitivanja, muškarac je izjavio da ga privlače dijelovi ljudskog tijela i da je neke već skuvao i konzumirao, prenijela je agencija DPA.

Navodno je nabavio dijelove tijela na svom radnom mjestu, a druge je ekshumirao sa groblja u Mađarskoj i susjednoj Slovačkoj.

Osumnjičeni je otvoreno pričao sa porodicom i prijateljima o svojoj morbidnoj fascinaciji i čak je fotografisao svoju "kolekciju", koju je policija takođe zaplijenila.

Čovjek, čiji posao podrazumijeva premještanje pacijenata po bolnici, prvobitno je uhapšen 17. juna i trenutno je pod sudskim nadzorom.

Javno tužilaštvo protiv njega vodi istragu zbog sumnje da je narušio dostojanstvo pokojnika.

(Srna)