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Požar i dalje aktivan kod Trebinja: Vatrogasci brane put prema Dubrovniku

Požar i dalje aktivan kod Trebinja: Vatrogasci brane put prema Dubrovniku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Dio požara koji je zahvatio nekoliko trebinjskih sela, približio se putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik, a vatrogasci su na terenu, dežuraju i gase vatru, rečeno je večeras u trebinjskoj Terotorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

vatra.jpg Izvor: Gorodenkoff/Shutterstock

Požar se približio putnom pravcu od sela Biograda prema Ljubovu, naveli su iz te jedinice.

Dio požara koji se širi prema selu Ljubovo i Orašje, kako su istakli, daleko je od seoskih kuća i ne ugrožava objekte.

Trebinjski vatrogasci i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava su na terenu i prate situaciju da bi na vrijeme intervenisali na tom području, ako bude potrebe.

Trebinjski vatrogasci danas poslijepodne stavili su pod kontrolu i požar u selu Luka, koji se bio približio asfaltnoj bazi "Hercegovina puteva", a vatra je odbijena od baze. 

(Srna)

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Trebinje požar

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