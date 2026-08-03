Požar i dalje aktivan kod Trebinja: Vatrogasci brane put prema Dubrovniku

Dio požara koji je zahvatio nekoliko trebinjskih sela, približio se putnom pravcu Trebinje-Dubrovnik, a vatrogasci su na terenu, dežuraju i gase vatru, rečeno je večeras u trebinjskoj Terotorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Izvor: Gorodenkoff/Shutterstock

Požar se približio putnom pravcu od sela Biograda prema Ljubovu, naveli su iz te jedinice.

Dio požara koji se širi prema selu Ljubovo i Orašje, kako su istakli, daleko je od seoskih kuća i ne ugrožava objekte.

Trebinjski vatrogasci i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava su na terenu i prate situaciju da bi na vrijeme intervenisali na tom području, ako bude potrebe.

Trebinjski vatrogasci danas poslijepodne stavili su pod kontrolu i požar u selu Luka, koji se bio približio asfaltnoj bazi "Hercegovina puteva", a vatra je odbijena od baze.

(Srna)