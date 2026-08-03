Sud donio odluku u slučaju Danke Ilić: Obustavljena istraga protiv Radoslava Dragijevića

Apelacioni sud u Nišu pravnosnažno je obustavio istragu protiv Radoslava Dragijevića, oca optuženog za ubistvo Danke Ilić, jer tužilaštvo nije prikupilo dovoljno dokaza da mu je pomogao u prikrivanju zločina.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Facebook/printscreen

Istraga protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, pravnosnažno je obustavljena rješenjem Apelacionog suda u Nišu.

Na taj način potvrđena je odluka koju je 1. juna donio viši sud u Nišu, a koju se žalilo Više javno tužilaštvo u Zaječaru.

"Viši sud u Negotinu odlučio je da nema mjesta optužbi i obustavio krivični postupak za krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca u sticaju sa pomoć učioniocu poslije izvršenog krivičnog djela. Više javno tužilaštvo u Zaječaru je protiv tog rješenja izjavilo žalbu, a Apelacioni sud u Nišu je postupajući po toj žalbi odlučio da je odbije kao neosnovanu, odnosno ustanovio je da nema mjesta optužbi te da se krivični postupak obustavlja", saopštila je danas portparolka tog suda Tamara Savić.

Radoslav se sumnjičio da je svom sinu Dejanu pomogao da premjesti tijelo djevojčice na nepoznatu lokaciju, ali su i Viši sud u Negotinu i Apelacioni u Nišu smatrali da tužilaštvo nije obezbijedilo dovoljno dokaza da je on to zaista učinio.

U ovom slučaju je Apelacioni sud u Nišu ranije je potvrdio dio optužnice koji se odnosi na Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, dok je dio u odnosu na Radoslava Dragijevuća ukinuo i vratio prvostepenom sudu na odlučivanje.

Dejan Dragijević i Srđan Janković trebalo bi da se uskoro nađu na optuženičkoj klupi zbog teškog ubistva u saizvršilaštvu jer je Apelacioni sud u Nišu protiv njih potvrdio optužnicu. Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud obojicu osudi na kazne doživotnog zatvora.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu.

Vidi opis Sud donio odluku u slučaju Danke Ilić: Obustavljena istraga protiv Radoslava Dragijevića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 12 12 / 12 AD

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najprije automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu, i zatim je stavili u vozilo. Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

(Telegraf/MONDO)