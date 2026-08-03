Modernizacija izbora počela: U BiH stigli prvi uređaji za identifikaciju birača

Prvi kontingent opreme za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija stigao je u Bosnu i Hercegovinu, saopštila je Centralna izborna komisija BiH.

Izvor: CIK BiH

Nakon završetka carinskih procedura, oprema će biti prevezena u skladište dobavljača, gdje će biti obavljena inicijalna konfiguracija i tehnička testiranja. Po njihovom uspješnom završetku biće ispunjeni uslovi za tehnički prijem opreme od strane CIK-a BiH.

Prvo probno testiranje dijela sistema izbornih tehnologija planirano je za 17. i 18. avgust, kada će Centralna izborna komisija organizovati i prezentaciju dijela sistema.

Kako je navedeno, isporuka opreme odvijaće se u više faza, kroz četiri ciklusa isporuke uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i četiri ciklusa isporuke skenera glasačkih listića. U prvom kontingentu isporučeno je po 150 uređaja za identifikaciju birača i 150 skenera glasačkih listića.

Istovremeno, oprema namijenjena podatkovnom centru Centralne izborne komisije BiH već je instalirana, a u toku su aktivnosti na njenoj konfiguraciji i uspostavljanju softverskog okruženja neophodnog za rad sistema.

Iz CIK-a BiH poručuju da će javnost i u narednom periodu redovno informisati o realizaciji projektnih aktivnosti i svim važnim fazama uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini.

(Mondo)