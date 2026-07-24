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CIK: Tokom javnog uvida otkriveno 827 preminulih osoba koje su i dalje u biračkom spisku

CIK: Tokom javnog uvida otkriveno 827 preminulih osoba koje su i dalje u biračkom spisku

Autor Nikolina Damjanić
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Tokom javnog uvida u Privremeni birački spisak, koji je trajao od 6. juna do 6. jula, svoje podatke provjerilo je ukupno 6.299 birača, dok su izborne komisije prijavile i 827 preminulih osoba koje se i dalje nalaze u biračkom spisku.

Više od 6.200 birača provjerilo podatke u biračkom spisku, evidentirano 827 umrlih osoba Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema podacima koje su Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavile izborne komisije osnovnih izbornih jedinica, najveći broj provjera zabilježen je u Prijedoru, gdje je podatke provjerilo 2.412 birača, zatim u Banjoj Luci 1.553, Tuzli 410 i Brčko distriktu BiH 210 birača.

Od ukupno 143 izborne komisije, njih 45 nije evidentiralo nijednu provjeru podataka. U 82 komisije zabilježeno je od jedne do 30 provjera, u pet komisija od 31 do 60, u tri od 61 do 100, u četiri od 101 do 200, u dvije od 201 do 500, dok su dvije izborne komisije evidentirale više od 1.000 provjera.

Izborne komisije dostavile su i podatke o osobama za koje postoje saznanja da su preminule, ali se još nalaze na Privremenom biračkom spisku. Prema tim informacijama, na području BiH evidentirano je 827 takvih osoba.

Privremeni birački spisak bio je dostupan na javni uvid od 6. juna do 6. jula, u skladu sa Izbornim zakonom BiH i Pravilnikom o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska, koji propisuju da se birački spisak izlaže na uvid između 120 i 90 dana prije održavanja izbora.

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CIK BiH Izbori 2026 birački spisak

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