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Požar na Plješevici i dalje aktivan: U gašenju učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH

Požar na Plješevici i dalje aktivan: U gašenju učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Veliki požar na području Plješevice kod Bihaća i dalje je aktivan. U gašenju učestvuju vatrogasci, šumari, GSS i helikopter Oružanih snaga BiH, dok je u Konjicu ukinuto stanje prirodne nesreće.

Požar kod Bihaća i dalje gori: Helikopter OS BiH pomaže u gašenju na Plješevici Izvor: Oružane snage BiH

Veliki požar na području Plješevice kod Bihaća i dalje je aktivan, ali je pod stalnim nadzorom i koordinacijom nadležnih službi, saopšteno je Federalne uprave civilne zaštite.

U gašenju požara učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH, dok su na terenu prisutne dežurne vatrogasne jedinice, te radnici Šumarstva i Goirske službe spasavanja iz Bihaća.

Požar, koji je izbio u nedjelju, 16. avgusta, zahvatio je mješovitu šumu, travu i nisko rastinje, a gašenje dodatno otežava nepristupačan i miniran teren.

Ukupna površina zahvaćenog područja procjenjuje se na oko 20 hektara, dok je izgorjelo približno 10 hektara šume i niskog rastinja.

Požari na području Konjica lokalizovani su i trenutno su pod kontrolom, navodi se u saopštenju.

Na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite, gradonačenik Konjica proglasio je prestanak stanja prirodne nesreće na području grada izazvane velikim šumskim požarima.

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Tagovi

požar Bihać Plješevica Oružane snage BiH - OS BiH

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