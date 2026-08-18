Požar na Plješevici i dalje aktivan: U gašenju učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH

Veliki požar na području Plješevice kod Bihaća i dalje je aktivan. U gašenju učestvuju vatrogasci, šumari, GSS i helikopter Oružanih snaga BiH, dok je u Konjicu ukinuto stanje prirodne nesreće.

Izvor: Oružane snage BiH

Veliki požar na području Plješevice kod Bihaća i dalje je aktivan, ali je pod stalnim nadzorom i koordinacijom nadležnih službi, saopšteno je Federalne uprave civilne zaštite.

U gašenju požara učestvuje i helikopter Oružanih snaga BiH, dok su na terenu prisutne dežurne vatrogasne jedinice, te radnici Šumarstva i Goirske službe spasavanja iz Bihaća.

Požar, koji je izbio u nedjelju, 16. avgusta, zahvatio je mješovitu šumu, travu i nisko rastinje, a gašenje dodatno otežava nepristupačan i miniran teren.

Ukupna površina zahvaćenog područja procjenjuje se na oko 20 hektara, dok je izgorjelo približno 10 hektara šume i niskog rastinja.

Požari na području Konjica lokalizovani su i trenutno su pod kontrolom, navodi se u saopštenju.

Na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite, gradonačenik Konjica proglasio je prestanak stanja prirodne nesreće na području grada izazvane velikim šumskim požarima.