Modernizacija kontrole letenja: Novi radari u Banjaluci, Tuzli i Mostaru

Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) uložiće 32,46 miliona KM u modernizaciju radarske mreže, čime će do kraja maja 2027. godine imati pet operativnih radara, uključujući nove sisteme u Banjaluci, Tuzli i Mostaru.

Izvor: BHANSA

Ovom investicijom, koju BHANSA finansira iz sopstvenih prihoda, biće unaprijeđena pokrivenost vazdušnog prostora i stvoreni uslovi za efikasnije upravljanje vazdušnim saobraćajem, posebno u zonama aerodroma u Banjaluci, Mostaru i Tuzli.

Projekat obuhvata obnovu postojećih radara u Sarajevu i na Jahorini, te izgradnju potpuno novih radarskih sistema u ova tri grada.

"BHANSA nastavlja modernizaciju vlastite radarske infrastrukture i proširuje postojeću mrežu s dva na ukupno pet operativnih radara na području Bosne i Hercegovine. Time dodatno unapređujemo vlastite kapacitete za nadzor vazdušnog saobraćaja i stvaramo kvalitetnije tehničke preduslove za sigurno i učinkovito pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi", izjavio je direktor BHANSA Davorin Primorac.

Iz ove agencije navode da su radari u Sarajevu i na Jahorini već obnovljeni i pušteni u operativni rad, čime je njihov radni vijek produžen za dodatnih 15 godina. Istovremeno, na lokacijama u Banjaluci, Mostaru i Tuzli radovi su uveliko u toku, a puštanje novih sistema u rad planirano je do kraja maja 2027. godine.

Nova radarska infrastruktura omogućiće pouzdanije praćenje aviona na nižim visinama i u područjima oko samih aerodroma, dok će veći broj radarskih izvora povećati otpornost sistema u slučaju prekida pojedinačnih izvora podataka.

"S pet vlastitih radara imaćemo kvalitetniju pokrivenost vazdušnog prostora i veću pouzdanost nadzora. Istovremeno stvaramo tehničke uslove za dalje unapređenje načina na koji upravljamo vazdušnim saobraćajem, uz zadržavanje visokih standarda sigurnosti pružanja usluga", istakao je Primorac.

Izgradnjom novih sistema u Banjaluci, Tuzli i Mostaru stvoriće se i tehnički uslovi za prelazak sa proceduralne na radarsku kontrolu vazdušnog saobraćaja, što će nakon ispunjenja operativnih i bezbjednosnih uslova omogućiti veći kapacitet vazdušnog prostora.

Iz BHANSA dodaju da će se i nakon završetka ovog projekta nastaviti razmjena radarskih podataka sa susjednim pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi kao važan dio regionalne koordinacije.