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Zelenski o operaciji "Vivaldi": Ukrajina za sedam dana izbacila iz stroja 10.660 ruskih vojnika

Zelenski o operaciji "Vivaldi": Ukrajina za sedam dana izbacila iz stroja 10.660 ruskih vojnika

Autor Haris Krhalić
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Volodimir Zelenski tvrdi da su ukrajinske snage za sedam dana ubile ili ranile 10.660 ruskih vojnika, uz napredak kod Limana.

Zelenski: Ukrajinske snage za sedam dana izbacile iz stroja 10.660 ruskih vojnika Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ukrajinske snage su tokom protekle sedmice ubile ili ranile 10.660 ruskih vojnika, dok istovremeno bilježe rezultate na području Limana u Donjeckoj oblasti, tvrdi predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Zelenski je naveo da je dobio izvještaj vrhovnog komandanta ukrajinske vojske Mihajla Drapatjija o stanju na frontu.

"Okupatori se i dalje eliminišu, a zadani ciljevi se ostvaruju", napisao je Zelenski na platformi X.

Prema njegovim riječima, ukrajinske snage imaju video-zapise kojima potvrđuju svaki ruski gubitak obuhvaćen sedmičnim izvještajem. Rusija ne objavljuje redovno podatke o vojnim gubicima, zbog čega ove brojke nije bilo moguće nezavisno provjeriti.

Ukrajinski Generalštab je 15. septembra saopštio da su ruske snage od početka 2026. godine izgubile više od 300.000 vojnika. Prema ukrajinskim procjenama, ukupni ruski vojni gubici od početka invazije, uključujući poginule i ranjene, premašili su 1,5 miliona.

Ukrajina tvrdi da napreduje kod Limana

Zelenski je naveo da su rezultati ostvareni u okviru operacije "Vivaldi", koju ukrajinske snage provode na području Limana, kao i tokom druge operacije aktivne odbrane u kojoj učestvuju ukrajinske vazdušno-desantne snage.

Najžešće borbe, prema njegovim riječima, vode se na pravcima prema Pokrovsku, Kostjantinivki i Limanu. Ukrajinske snage istovremeno izvode operacije u Zaporoškoj, Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

Zelenski nije iznio dodatne detalje o teritoriji koju su ukrajinske snage, prema njegovim navodima, vratile pod svoju kontrolu.

Operacija "Vivaldi" zvanično je potvrđena sredinom septembra, kada je ukrajinski 3. armijski korpus saopštio da sprovodi protivofanzivu sjeverozapadno od Limana. Institut za proučavanje rata (ISW) tada je naveo da su ukrajinske snage saopštile da su oslobodile ili očistile od ruskih jedinica ukupno 85 kvadratnih kilometara na tom području.

Prema navodima ukrajinskog 3. korpusa, 20. septembra oslobođeno je još oko 40 kvadratnih kilometara teritorije u Donjeckoj oblasti i nekoliko sela vraćeno je pod kontrolu ukrajinskih snaga.

Nezavisne analize takođe bilježe ukrajinske pomake na području Limana, ali pojedine teritorijalne tvrdnje ostaju predmet provjere zbog ograničene dostupnosti pouzdanih podataka sa fronta.

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Tagovi

Ukrajina Volodimir Zelenski Rusija Rat u Ukrajini

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