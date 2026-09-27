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Tramp najavio nove pregovore s Iranom: "Žele sporazum, ali ne onaj koji ja želim"

Tramp najavio nove pregovore s Iranom: "Žele sporazum, ali ne onaj koji ja želim"

Autor Haris Krhalić
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Donald Tramp očekuje nove pregovore s Iranom nakon što je odbio prijedlog Teherana za otvaranje Ormuskog moreuza.

Tramp očekuje nove pregovore s Iranom: Teheran predložio otvaranje Ormuskog moreuza Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da očekuje nove pregovore sa Iranom, nakon što je odbacio prijedlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

"Žele sporazum, ali ne onaj koji ja želim", rekao je Tramp za Axios u telefonskom razgovoru.

Prema navodima Axiosa, dva regionalna izvora potvrdila su da bi nova runda indirektnih razgovora mogla početi već u ponedjeljak. Katar i drugi regionalni posrednici pokušavaju da približe stavove Vašingtona i Teherana.

Američki i iranski predstavnici već su razgovarali na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku. Razgovori su vođeni posredno, uz posredovanje Katara.

Iran ponudio otvaranje Ormuskog moreuza

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči poručio je da je Teheran preko Katara dostavio Vašingtonu prijedlog prema kojem bi Ormuski moreuz mogao biti otvoren u roku od sedam dana.

Prema navodima Axiosa, Iran je u okviru prijedloga tražio ukidanje američke pomorske blokade, kao i ukidanje sankcija na prodaju nafte i obnavljanje primirja u regionu.

Tramp je prijedlog odbio.

Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc rekao je da je Vašington odbacio ponudu jer Teheran postavlja preduslove, uključujući ukidanje sveobuhvatnih sankcija i pristup zamrznutim sredstvima.

"Tražili su sve unaprijed", rekao je Volc za CNN.

On je dodao da Tramp nije bio uvjeren da će Iran zaista pregovarati o okončanju svog nuklearnog programa.

Tramp je rekao da bi SAD prije godinu dana vjerovatno prihvatio iranski prijedlog, ali da su iranski zvaničnici sada "precijenili svoju poziciju".

Ormuski moreuz jedna je od ključnih pomorskih ruta za svjetsko tržište energenata. Kroz njega prolazi značajan dio globalnog prometa naftom i prirodnim gasom, zbog čega je njegovo zatvaranje dovelo do snažnog pritiska na svjetska tržišta.

Vašington je na zatvaranje Ormuskog moreuza odgovorio blokadom iranskih pomorskih luka, nastojeći da izvrši ekonomski pritisak na Teheran.

Uprkos odbijanju posljednjeg iranskog prijedloga, regionalni posrednici nastavljaju kontakte sa obje strane u pokušaju da se otvori prostor za nove pregovore.

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Donald Tramp Ormuski moreuz pregovori

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