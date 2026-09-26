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Veliki strah da vještačka inteligencija ne izmakne kontroli: Amerika i Kina postigle bitan dogovor

Veliki strah da vještačka inteligencija ne izmakne kontroli: Amerika i Kina postigle bitan dogovor

Izvor mondo.rs
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Vašington i Peking uspostaviće direktan komunikacioni kanal za rješavanje incidenata izazvanih vještačkom inteligencijom, dogovorili su se predsjednici Donald Tramp i Si Đinping u Bijeloj kući.

Amerika i Kina postigle bitan dogovor o vještačkoj inteligenciji Izvor: Kenny HOLSTON / AFP / Profimedia

Vašington i Peking uspostaviće "komunikacioni kanal" za rješavanje incidenata uzrokovanih vještačkom inteligencijom, objavila je juče Bijela kuća. Dvije zemlje uspostavile su "Američko-kineski dijalog o superinteligenciji" radi razmjene stavova o rizicima i koristima vještačke inteligencije, a dogovorile su i stvaranje "bilateralnog komunikacionog kanala" posvećenog incidentima, navodi se u dokumentu Bijele kuće.

Vještačka inteligencija, koju američki predsjednik Donald Tramp posljednjih dana naziva "superinteligencijom", bila je jedna od glavnih tema tokom državne posjete Vašingtonu kineskog predsjednika Si Đinpinga, koja je završena juče. Kao suparnici u oblasti vještačke inteligencije, obje zemlje se suočavaju sa sve većim nadzorom zbog rizika povezanih sa tom tehnologijom, nakon nekoliko incidenata koji su izazvali strah da bi tehnologija mogla da izmakne kontroli svojih tvoraca.

Dvije vodeće zemlje imaju "odgovornost da razvijaju vještačku inteligenciju i njome upravljaju za opšte dobro, kao i da osiguraju da njen razvoj u svakom trenutku ostane pod ljudskom kontrolom", rekao je Si. Tramp je rekao da želi da zadrži regulaciju "tačno na sadašnjem nivou".

Besent: Želimo transparentnost između vodeće i druge vodeće sile

Američki ministar finansija Skot Besent prošle nedjelje je predložio "uspostavljanje mehanizma za obavještavanje" između Sjedinjenih Država i Kine "u slučaju incidenata, ako se dogodi nešto što uključuje nacionalnu bezbjednost".

"Smatramo veoma važnim prelazak iz netransparentnosti u veću transparentnost između vodeće svjetske sile i one koja je druga najveća na svijetu kada je riječ o vještačkoj inteligenciji", rekao je tada Besent.

(Mondo) 

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Tagovi

Donald Tramp Si Đinping vještačka inteligencija Kina SAD

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