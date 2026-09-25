Poranila zimska čarolija: Na Durmitoru već drugi snijeg, cvijeće na balkonima pod bijelim pokrivačem (VIDEO)

Iako je kalendarski tek početak jeseni, zima na sjeveru Crne Gore već pokazuje zube. Na Durmitoru je pao drugi snijeg ove sezone, a na Žabljaku je formiran bijeli pokrivač visine do pet centimetara.

Izvor: Screenshot/Facebook/Durmitorske gorske oči

Nagla promjena vremena i pad temperature donijeli su pravu zimsku idilu u planinske predjele Crne Gore. Dok veći dio regiona još uvijek prelazi iz ljetnog u jesenji režim, stanovnici Žabljaka jutros su se probudili uz prizore karakteristične za decembar.

Da se priroda na ovoj planini ne šali, najbolje svjedoče fotografije i snimci sa društvenih mreža. Posebnu pažnju privukao je neobičan kontrast na žabljačkim terasama i balkonima, gdje je pet centimetara novog snijega prekrilo rascvjetane muškatle i petunije koje mještani još nisu sklonili u zatvoreno.

Ovaj spoj kasnog ljeta i rane zime stvorio je upečatljive prizore koji su brzo obišli regionalne medije, podsjećajući na nepredvidivu ćud durmitorske klime.

Ovo je već drugi put u aktuelnoj sezoni da se vrhovi Durmitora i okolina Žabljaka nađu pod snježnim pokrivačem. Kao najviše urbano naselje na Balkanu, smješteno na 1.456 metara nadmorske visine, Žabljak je poznat po tome što prve pahulje često dočeka već u septembru, ali formiranje konkretnijeg pokrivača ovog obima redovno izazove pažnju javnosti i najavi skori početak zimske turističke sezone.