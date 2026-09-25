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Poranila zimska čarolija: Na Durmitoru već drugi snijeg, cvijeće na balkonima pod bijelim pokrivačem (VIDEO)

Poranila zimska čarolija: Na Durmitoru već drugi snijeg, cvijeće na balkonima pod bijelim pokrivačem (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Iako je kalendarski tek početak jeseni, zima na sjeveru Crne Gore već pokazuje zube. Na Durmitoru je pao drugi snijeg ove sezone, a na Žabljaku je formiran bijeli pokrivač visine do pet centimetara.

Poranila zimska čarolija: Na Durmitoru već drugi snijeg Izvor: Screenshot/Facebook/Durmitorske gorske oči

Nagla promjena vremena i pad temperature donijeli su pravu zimsku idilu u planinske predjele Crne Gore. Dok veći dio regiona još uvijek prelazi iz ljetnog u jesenji režim, stanovnici Žabljaka jutros su se probudili uz prizore karakteristične za decembar.

Da se priroda na ovoj planini ne šali, najbolje svjedoče fotografije i snimci sa društvenih mreža. Posebnu pažnju privukao je neobičan kontrast na žabljačkim terasama i balkonima, gdje je pet centimetara novog snijega prekrilo rascvjetane muškatle i petunije koje mještani još nisu sklonili u zatvoreno.

Ovaj spoj kasnog ljeta i rane zime stvorio je upečatljive prizore koji su brzo obišli regionalne medije, podsjećajući na nepredvidivu ćud durmitorske klime.

Ovo je već drugi put u aktuelnoj sezoni da se vrhovi Durmitora i okolina Žabljaka nađu pod snježnim pokrivačem. Kao najviše urbano naselje na Balkanu, smješteno na 1.456 metara nadmorske visine, Žabljak je poznat po tome što prve pahulje često dočeka već u septembru, ali formiranje konkretnijeg pokrivača ovog obima redovno izazove pažnju javnosti i najavi skori početak zimske turističke sezone.

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Tagovi

Crna Gora snijeg Durmitor

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