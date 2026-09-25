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Tragičan događaj u Banjaluci: Muškarcu pozlilo u kafiću, od pada zadobio smrtonosne povrede

Tragičan događaj u Banjaluci: Muškarcu pozlilo u kafiću, od pada zadobio smrtonosne povrede

Autor D.V. Izvor mondo.ba
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Na mjesto događaja izašli su pripadnici Policijske stanice Centar, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali muškarcu nije bilo spasa

3.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Muškarac je preminuo nakon što je pao u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici Teodora Kolokotronisa u Banjoj Luci.

Kako piše BL portal, muškarcu je pozlilo nakon što je boravio u lokalu, nakon čega je pao.

Na mjesto događaja izašli su pripadnici Policijske stanice Centar, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali muškarcu nije bilo spasa.

Isti medij nezvanično saznaje da je policija obavila uviđaj i utvrdila da je riječ o nesretnom slučaju, odnosno da je čovjek pao i tom prilikom zadobio povrede od kojih je preminuo.

Više detalja o ovom događaju za sada nije poznato.

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