Specijalizovano tužilaštvo u Hagu zatražilo je dodatnih šest godina zatvora za Hašima Tačija u postupku za ometanje pravde, uz zahtjev da mu se u ovu kaznu ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru.
Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u svom završnom podnesku u postupku protiv Hašima Tačija, koji se odnosi na ometanje pravde, zatražilo da mu se izrekne kazna od šest godina zatvora i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru.
Ako zahtjev bude usvojen, Hašim Tači bi mogao da bude osuđen na ukupno 31 godinu zatvora, prenosi Indeks onlajn.
Prema stavu Tužilaštva u Hagu, period proveden u pritvoru može da mu bude uračunat samo u predmetu u kojem je već prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.
Tačiju prijeti povećanje kazne zatvora na 31 godinu: Tužilaštvo traži da mu se pritvor ne uračuna
"Prema Pravilu 163(6), svi optuženi imaju pravo da im se vreme provedeno u pritvoru pre izricanja kazne uračuna u kaznu. Međutim, Tači se trenutno nalazi u pritvoru na osnovu dva odvojena naloga za hapšenje koja su na snazi: od novembra 2020. godine u predmetu 6 i od novembra 2024. godine u ovom postupku. Takve situacije nisu neuobičajene pred drugim tribunalima, koji su se suočavali sa sličnim okolnostima u kojima je optuženi posebno optužen za ometanje postupka koji se vodi protiv njega", navodi se u podnesku.
"Žalbeno veće u predmetu Bemba i drugi potvrdilo je da, u okolnostima kada je optuženi proveo vreme u pritvoru kao rezultat naloga za hapšenje izdatih u različitim predmetima, vrijeme provedeno u pritvoru može biti uzeto u obzir samo jednom. Logično, takav pristup je neophodan kako bi se ostvario osnovni cilj odvraćanja. Nijedan optuženi ne bi bio obeshrabren da se upusti u radnje ometanja postupka kada bi znao da će mu vrijeme provedeno u pritvoru na kraju biti odbijeno od kazne i u glavnom predmetu i u postupku za ometanje", dodaje Tužilaštvo.
"Stoga, imajući u vidu da je tokom čitavog ovog postupka Tači istovremeno bio u pritvoru i zbog optužbi u predmetu 6, svaki obračun vremena provedenog u pritvoru treba da bude odbijen isključivo od kazne u tom predmetu", navodi Tužilaštvo u zahtevu upućenom sudiji koji odlučuje u predmetu za ometanje pravde.
Za Hašima Tačija je, u predmetu za ometanje pravde, Specijalizovano tužilaštvo zatražilo kaznu od šest godina zatvora.
Ukoliko bi bio prihvaćen zahtjev da se vrijeme provedeno u pritvoru ne uračuna u tom predmetu, ukupna kazna za Tačija iznosila bi 31 godinu zatvora.
Tačiju prijeti povećanje kazne zatvora na 31 godinu: Tužilaštvo traži da mu se pritvor ne uračuna
Što se tiče ostalih optuženih u predmetu za ometanje pravde, Tužilaštvo je zatražilo tri godine zatvora za Baškima Smakaja, tri godine za Isnija Kiljaja, tri godine za Fadilja Fazljijua, a za Hajredina Kučija devet mjeseci zatvora.
(Indeksonlajn/MONDO)