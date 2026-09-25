Specijalizovano tužilaštvo u Hagu zatražilo je dodatnih šest godina zatvora za Hašima Tačija u postupku za ometanje pravde, uz zahtjev da mu se u ovu kaznu ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru.

Izvor: Kosovo online/youtube

Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u svom završnom podnesku u postupku protiv Hašima Tačija, koji se odnosi na ometanje pravde, zatražilo da mu se izrekne kazna od šest godina zatvora i da se u nju ne uračuna vrijeme provedeno u pritvoru.

Ako zahtjev bude usvojen, Hašim Tači bi mogao da bude osuđen na ukupno 31 godinu zatvora, prenosi Indeks onlajn.

Prema stavu Tužilaštva u Hagu, period proveden u pritvoru može da mu bude uračunat samo u predmetu u kojem je već prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.

Vidi opis Tačiju prijeti povećanje kazne zatvora na 31 godinu: Tužilaštvo traži da mu se pritvor ne uračuna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NIKOLA BESEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NIKOLA BESEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Zulfiya Yakup / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Laura Hasani / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Prema Pravilu 163(6), svi optuženi imaju pravo da im se vreme provedeno u pritvoru pre izricanja kazne uračuna u kaznu. Međutim, Tači se trenutno nalazi u pritvoru na osnovu dva odvojena naloga za hapšenje koja su na snazi: od novembra 2020. godine u predmetu 6 i od novembra 2024. godine u ovom postupku. Takve situacije nisu neuobičajene pred drugim tribunalima, koji su se suočavali sa sličnim okolnostima u kojima je optuženi posebno optužen za ometanje postupka koji se vodi protiv njega", navodi se u podnesku.

"Žalbeno veće u predmetu Bemba i drugi potvrdilo je da, u okolnostima kada je optuženi proveo vreme u pritvoru kao rezultat naloga za hapšenje izdatih u različitim predmetima, vrijeme provedeno u pritvoru može biti uzeto u obzir samo jednom. Logično, takav pristup je neophodan kako bi se ostvario osnovni cilj odvraćanja. Nijedan optuženi ne bi bio obeshrabren da se upusti u radnje ometanja postupka kada bi znao da će mu vrijeme provedeno u pritvoru na kraju biti odbijeno od kazne i u glavnom predmetu i u postupku za ometanje", dodaje Tužilaštvo.

"Stoga, imajući u vidu da je tokom čitavog ovog postupka Tači istovremeno bio u pritvoru i zbog optužbi u predmetu 6, svaki obračun vremena provedenog u pritvoru treba da bude odbijen isključivo od kazne u tom predmetu", navodi Tužilaštvo u zahtevu upućenom sudiji koji odlučuje u predmetu za ometanje pravde.

Za Hašima Tačija je, u predmetu za ometanje pravde, Specijalizovano tužilaštvo zatražilo kaznu od šest godina zatvora.

Ukoliko bi bio prihvaćen zahtjev da se vrijeme provedeno u pritvoru ne uračuna u tom predmetu, ukupna kazna za Tačija iznosila bi 31 godinu zatvora.

Vidi opis Tačiju prijeti povećanje kazne zatvora na 31 godinu: Tužilaštvo traži da mu se pritvor ne uračuna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Ramon van Flymen / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kosovo online/youtube Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Koen van Weel/Pool/AP Br. slika: 6 6 / 6 AD

Što se tiče ostalih optuženih u predmetu za ometanje pravde, Tužilaštvo je zatražilo tri godine zatvora za Baškima Smakaja, tri godine za Isnija Kiljaja, tri godine za Fadilja Fazljijua, a za Hajredina Kučija devet mjeseci zatvora.

(Indeksonlajn/MONDO)