U Prištini počeo novi protest zbog presuda u Hagu: Više hiljada pristalica tzv. OVK na trgu

U Prištini je počeo novi protest zbog presuda liderima tzv. OVK u Hagu, okupivši više hiljada pristalica.

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Protest, koji je uslijedio nakon presude Specijalizovanih vijeća kojom su bivši lideri tzv. OVK u Haguosuđeni na ukupno 81 godinu zatvora, počeo je na Trgu Skenderbeg u Prištini, gdje se okupilo nekoliko hiljada pristalica tzv. OVK.

Prema pisanju medija na albanskom, protestu koji je organizovala Organizacija ratnih veterana tzv. OVK pridružili su se iz svih gradova.

Počeli su da pristižu na trg još prije zvaničnog početka, dok je tzv. Kosovska policija rasporedila snage i pozvala učesnike da ne nose maske, ne bacaju predmete i poštuju policijska uputstva.

Istovremeno, mobilizacija koja traje od izricanja presude nastavlja se kroz društvene mreže, svjetleće reklame, stare snimke iz ratnog perioda i poređenja haških presuda.

Najnoviji snimci iz centra Prištine pokazuju okupljanje građana na Trgu Skenderbeg. Mediji u Prištini javljaju da su učesnici već počeli da pristižu pola sata ranije, dok veteranske organizacije skup nazivaju "svenarodnim".

Organizacija ratnih veterana tzv. OVK najavila je protest juče, uz tvrdnju da je presuda "nepravedna" i da se njome, prema njihovom tumačenju, udara na sam rat tzv. OVK. Istovremeno su predstavili širu platformu koja predviđa koordinaciju institucija, političkih partija, civilnog sektora, Albanije, Albanaca iz regiona i dijaspore, kao i zahtjev za parlamentarnu raspravu i pravno razmatranje izmjene ili ukidanja Zakona o Specijalizovanim vijećima.

Policija: Bez maski i bacanja predmeta

Tzv. Kosovska policija saopštila je jutros da je preduzela "sve potrebne operativne pripreme" za današnji protest i da je prethodno održala informativni sastanak sa predstavnicima Organizacije ratnih veterana tzv. OVK.

Učesnike je pozvala da poštuju zakon i uputstva policijskih službenika, da "ne bacaju predmete i čvrste stvari" i da ne koriste maske, te da doprinesu tome da protest protekne mirno. Policija je upozorila i na moguća privremena ograničenja ili prekide saobraćaja na putevima koji vode ka centralnim trgovima.

Takav poziv dolazi poslije incidenata prve večeri nakon presude, kada je ispred Vlade i baze EULEX-a bacano kamenje, drugi čvrsti predmeti i pirotehnika, te su polomljena stakla i oštećene ograde, a kod EULEX-a je izbio i manji požar. Tokom tih događaja bilo je i privođenja.

Sinoćnji protest, međutim, protekao je drugačije. Više hiljada ljudi okupilo se na Trgu Skenderbeg pod sloganom "Ne u moje ime", uz pozive organizatora da skup ostane miran. Među okupljenima bili su i sinovi Hašima Tačija i Kadrija Veseljija, Endrit Tači i Kljestor Veselji, dok su organizatori najavili nastavak okupljanja "do povratka osuđenih". Prema izvještajima nekih od medija, navodno je odlazak do sjedišta EULEX-a policija blokirala.

(Kossev/MONDO)