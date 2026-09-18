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Šest osoba osumnjičeno za trgovinu oružjem i drogom u Gradišci, za jednu predložen pritvor

Šest osoba osumnjičeno za trgovinu oružjem i drogom u Gradišci, za jednu predložen pritvor

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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U Gradišci je šest osoba osumnjičeno za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja, dok se jedna tereti i za trgovinu drogom. Tužilaštvo za nju traži pritvor.

IMG-1daa95d00b0d8962c3b09ef797d5fbd9-V.jpg Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

Šest osoba osumnjičeno je za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja i eksplozivnih materija, a protiv jednog od njih zatražen je pritvor.

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka saopštilo je da je izvještaj protiv šest osoba 17. septembra dostavila Policijska uprava Gradiška.

Za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija osumnjičeni su P.S. (59), S.G. (67), R.J. (37), N.G. (48), Đ.Š. (25), svi iz Gradiške, te M.S. (61) iz Kozarske Dubice.

P.S. se, osim za trgovinu oružjem, tereti i za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Pronađeni oružje i supstanca koja podsjeća na marihuanu

Prema navodima Tužilaštva, P.S. je u prethodnom periodu nabavljao veću količinu oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, navodno s namjerom dalje prodaje.

Tokom pretresa objekta koji koristi, policija je pronašla i supstancu koja svojim izgledom podsjeća na marihuanu, a za koju se sumnja da je bila namijenjena daljoj prodaji.

Nakon ispitivanja, pet osumnjičenih je pušteno na slobodu i u nastavku postupka braniće se sa slobode.

Za P.S. tužilac je predložio pritvor zbog sumnje da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke i tako ometati krivični postupak.

O prijedlogu za pritvor odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Gradišci.

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Tagovi

Okružno javno tužilaštvo oružje Gradiška droge

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