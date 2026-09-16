Detalji akcije "Kota" u Gradišci: Šest uhapšenih, pronađeno oružje i eksploziv

U akciji „Kota“ na području Gradiške i Prijedora uhapšeno je šest lica, a policija je pronašla puške, pištolj, 1.900 metaka, 46 bombi, mine i drugo naoružanje.

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Šest lica uhapšeno je jutros u policijskoj akciji na području Gradiške u kojoj je pronađeno i oduzeto više oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, izjavio je danas načelnik gradiške Policijske uprave Slobodan Torbica.

Torbica je rekao da se sumnja da je pronađeno oružje bilo predviđeno za transport van Gradiške, te da je ovom akcijom vjerovatno presječen kanal trgovine oružjem koji je djelovao od ranije.

Uhapšeno je pet lica iz Gradiške inicijala P. S, S. G, R. J, Đ. Š. i N. G. i lice M. S. iz Kozarske Dubice, a Torbica je naveo da su pojedini od njih od ranije poznati policiji po činjenju krivičnih djela.

"Pretresi su izvršeni na deset lokacija na području policijskih uprava Gradiška i Prijedor, a pronađene su dvije vojne puške, pištolj, 1.900 metaka različitog kalibra, 46 bombi, tri mine, 12 tromblona, ručni minobacač, četiri upaljača, dva optička nišana, sedam bajoneta i 67 okvira za metke", naveo je Torbica.

On je dodao da je pronađeno i 100 grama kanabisa i oko 3.000 KM.

"Oduzeto je i lično naoružanje od osumnjičenih lica, dvije lovačke puške i tri pištolja", rekao je Torbica.

Akciju "Kota" sproveli su pripadnici POlicijske uprave Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske.

Torbica je dodao da su svi uhapšeni predati u nadležnost dežurnog tužioca Okružnog tužilaštva Banjaluka, pod čijim je nadzorom akcija i sporovedena.