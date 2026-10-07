"Moguće kašnjenje letova i do 3 sata": Vanredne kontrole na beogradskom aerodromu

Er Srbija oglasila se povodom poremećaja u saobraćaju na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, gdje je zbog miješanja dolaznih i odlaznih putnika naložen ponovni bezbjednosni pregled cijele transferne zone.

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Kako je saopštila Er Srbija, danas, 7. oktobra, došlo je do mešanja dolaznih i odlaznih putnika u transfernoj zoni Aerodroma Beograd, zbog čega je ta zona kontaminirana sa bezbjednosnog aspekta.

Zbog toga će, u skladu sa bezbjednosnim procedurama, biti izvršen ponovni pregled cijele transferne zone.

To znači da će svi putnici i zaposleni privremeno morati da napuste transfernu zonu, nakon čega će ponovo proći bezbjednosne procedure.

Moguća kašnjenja do tri sata

Er Srbija navodi da je nastala situacija van njene operativne kontrole i upozorava da će imati značajan uticaj na odvijanje avio-saobraćaja.

Prema navodima kompanije, poremećaj bi mogao da utiče i na treći talas planiranog reda letenja, dok bi kašnjenja, u zavisnosti od linije, mogla da iznose i do tri sata.

Putnici koji zbog nastale situacije propuste svoje konekcije biće preusmjereni na alternativne letove.

Er Srbija navodi da pruža neophodnu podršku putnicima na koje situacija može da utiče i da čini sve što je u njenoj moći kako bi kašnjenja i druge poremećaje u saobraćaju svela na minimum.

(MONDO)