Jovo Bakić izjavio je da Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA) ne treba ukinuti, već temeljno reformisati uz provjeru svih zaposlenih.

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Šef poslaničke grupe "Studentska lista - Studenti pobeđuju" Jovo Bakić izjavio je gostujući u emisiji "Utisak nedelje" da nije pristalica ukidanja Bezbednosno-informativne agencije (BIA), navodeći da u toj instituciji postoji "zdravo jezgro", ali da služba mora biti "temeljno pretresena i reformisana".

"Ako smijenite izvjesno rđav rukovodeći kadar, utvrdite disciplinsku odgovnornost, provjerite da li ima krivične odgovornosti, onda biti poslata poruka i vi ćete moći da reformišete MUP. Za BIA je malo složeniji proces, postoje različiti modaliteti. Donese se leks specijalis o privremenim rešenjima o zaposlenju i u BIA i u MUP i svi se provjere. Od prvog do posljednjeg. Oni koji su radili nečasne stvari, koji su svoj angažman sveli na praćenje Studentskog pokreta, novinara, nemaju šta da traže ne u BIA, nego na bilo kom državnom poslu. Dakle ti ljudi da se zaposle samo pritvatno, pod uslovom da nisu krivično gonjeni i otišli u zatvor", rekao je Bakić.

Bakić je naveo i da će se, ukoliko direktor BIA Vladimir Orlić bude procesuiran po zakonu, time poslati jasna poruka da će ubuduće svaka zloupotreba službenog položaja biti sankcionisana.

Pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova poručio je da i nepostupanje po zakonu predstavlja krivično djelo, dodajući da iz više gradova dobija dojave da policija ne postupa u skladu sa svojim ovlašćenjima.

(Mondo)