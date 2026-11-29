Jaka mećava paralizovala je drumski, željeznički i pomorski saobraćaj u Rumuniji, stotine ljudi ostalo je zaglavljeno u svojim vozilima, a u Bukureštu je oštećeno 57 automobila.

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Putevi su bili zatvoreni ili paralizovani snijegom i oborenim drvećem, a i željeznički saobraćaj je pogođen jer je drveće palo preko kontaktnih vodova.

Brodovi koji su prevozili teret nisu mogli da se kreću zbog mećave i jakih talasa.

Oluja je u Bukureštu oborila više od 70 stabala i bilborda, odnijela je krov stambene zgrade, objavio je portal Realitatea.

Meteorolozi upozoravaju da će se loše vrijeme u Rumuniji nastaviti do 2. decembra. Bukurešt je pod žutim upozorenjem zbog jakih vjetrova, a udari mogu da dostignu 70 kilometara na čas.

U Transilvaniji, Moldaviji, Maramurešu, Olteniji, Vlaškoj i Dobrudži očekuje se da se minimalna temperatura spusti između minus 18 i minus 10 stepeni.

(Mondo)