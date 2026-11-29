Jaki udari vjetra otežavaju saobraćaj na širem području Hercegovine, dok se zbog pada temperature tokom večeri i noći na svim putnim pravcima u Republici Srpskoj očekuje mogućnost pojave poledice i smanjene vidljivosti.

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Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske upozorili su vozače na otežane uslove za vožnju zbog jakih udara vjetra na području Hercegovine, kao i na mogućnost pojave poledice i smanjene vidljivosti tokom večeri i noći.

Zbog očekivanog pada temperature, poseban oprez neophodan je na svim putnim pravcima u Republici Srpskoj.

Zimski uslovi na brojnim dionicama

Zimski uslovi za vožnju na snazi su na sljedećim putnim pravcima:

Banjaluka – Manjača,

šire područje Kneževa,

Mrkonjić Grad – Miliništa,

Vlasenica – Han Pijesak, preko prevoja Han Pogled,

Pale – Jahorina,

Sarajevo – Foča, preko Rogoja,

Gacko – Foča, preko prevoja Čemerno,

Sokolac – Sarajevo i područje Romanije.

Snijega na kolovozu ima i na magistralnim putevima Ripač – Vrtoče – Bosanski Petrovac, Oštrelj – Drvar i Kupres – Šuica, kao i na prevoju Makljen, na putnom pravcu Gornji Vakuf/Uskoplje – Prozor.

Ne krećite na put bez zimske opreme

Iz AMS-a apeluju na vozače da ne kreću na put bez adekvatne zimske opreme, dok se vozačima teretnih motornih vozila posebno preporučuje upotreba lanaca.

Na graničnom prelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za vozila bez propisane zimske opreme, kao i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom.

(Mondo)