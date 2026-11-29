Zbog zimskih uslova u Hrvatskoj uvedena su ograničenja na graničnom prelazu Izačić, dok se na izlazu iz BiH u Velikoj Kladuši formirala duga kolona vozila.

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Na graničnom prelazu Izačić zbog zimskih uslova u Hrvatskoj zabranjen je saobraćaj za vozila bez propisane zimske opreme, kao i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske saopšteno je da je pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prelazu Velika Kladuša, gdje se na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj formirala duga kolona vozila.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.