Na aerodromu u Vašingtonu sudarila su se dva aviona.
Na aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama sudarila su se dva aviona na pisti uoči polijetanja u petak 27. novembra, piše "BBC". Jedan avion je zakačio krilo druge letjelice oko 17.10 časova po lokalnom vremenu, a nema povrijeđenih na svu sreću.
Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) planira da sprovede temeljnu istragu. Oba aviona su se nakon sudara vratila do izlaza za ukrcavanje i povučena su iz saobraćaja kako bi bili pregledani.
Putnici su naveli da je trenutak udara bio snažan i zastrašujući. Jedan putnik je čak opisao da je video kako kamion preuzima dio aviona koji je otpao.
Two American Airlines flights clipped wings at Reagan National Airport in Washington, D.C., on Friday, causing one winglet to break off and delaying passengers.In a statement provided to CBS News, American Airlines said that both planes returned to their gates and were “removed from service for inspection by our maintenance team.”The FAA is investigating the collision.— CBS News (@CBSNews)November 28, 2026