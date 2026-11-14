Totalni vazdušni kolaps u Americi, najduži još od napada 11. septembra 2001. godine, otkazao je više od 6.600 letova i ostavio desetine hiljada putnika zarobljene na aerodromima.

Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Američka savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) u petak je ukinula zabranu letenja u zemlji uvedenu zbog komunikacionog kvara u centrima za kontrolu vazdušnog saobraćaja, koji je izazvao haos na aerodromima i doveo do najduže nacionalne blokade od napada 11. septembra 2001. godine.

Ministar saobraćaja Šon Dafi rekao je da se američki vazdušni prostor ponovo otvorio u 20.15 časova po njujorškom vremenu, ali je upozorio da će se polasci nastaviti postepeno i da će avio-kompanijama trebati vremena da obnove normalno poslovanje.

"Biće sporo", rekao je Dafi novinarima u Bijeloj kući.

Više od 6.600 letova je otkazano, a 8.600 je odloženo. Dodatnih 1.500 već je otkazano za nedjelju, prema podacima sajta FlightRadar24. Vazduhoplovni analitičari rekli su da bi četvoročasovno prizemljenje u čitavoj zemlji moglo da poremeti rasporede avio-kompanija u narednih nekoliko dana.

Vidi opis Otkriven uzrok nezapamćene obustave letova u Americi: Svi avioni prizemljeni tokom noći, zemlja bila u vazdušnoj blokadi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Robyn Stevens Brody / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Zaglavljeni putnici

Dafi je rekao da su desetine hiljada putnika ostale zaglavljene na aerodromima širom zemlje.

Ovaj kvar je najnoviji i najdramatičniji znak opterećenja američkog sistema kontrole vazdušnog saobraćaja, koji pati zbog zastarjele tehnologije, opreme i komunikacionih problema, kao i nedostatka nekoliko hiljada kontrolora leta.

Dafi je rekao da su problemi počeli u 15.36 časova, kada su centri kontrole vazdušnog saobraćaja doživeli nestabilnost u radarskim i komunikacionim sistemima. Prekidači i ruteri koji prenose kritične podatke postali su preopterećeni i počeli da proizvode nedosljedne informacije, zbog čega je FAA obustavio polaske širom zemlje, naveo je on.

JUST IN - FAA orders "national ground stop" at all U.S. airports nationwide until further notice, citing "extraordinary circumstances." https://t.co/Xf0nYiJmf6 — Disclose.tv (@disclosetv)November 13, 2026

Dodao je da ni u jednom trenutku nisu potpuno izgubili radar ili komunikaciju, te da su uspjeli da bezbjedno pomognu pri slijetanju hiljada aviona.

Dafi je rekao da je neposredni problem riješen i da je letenje bezbjedno, ali je upozorio da je potrebna šira revizija zastarelog sistema kontrole vazdušnog saobraćaja kako bi se spriječili slični kvarovi.

50 milijardi dolara ulaganja u vazduhoplovstvo

Dafi je okrivio Kongres za neuspjeh u finansiranju novog sistema za koji je rekao da bi mogao da spriječi takve prekide i pozvao je na odobravanje 50 milijardi dolara za njegovu modernizaciju.

Ranije u petak, prije prekida rada sistema, Bijela kuća i Ministarstvo saobraćaja pozvali su Kongres da odobri 30,1 milijardu dolara za modernizaciju zastarjelih aerodroma i infrastrukture za kontrolu vazdušnog saobraćaja u zemlji.

"Imamo nevjerovatno zastario sistem kontrole vazdušnog saobraćaja", rekao je Dafi. "Dajte nam sredstva da to popravimo".

Markvejn Malin, ministar unutrašnje bezbjednosti, izjavio je da zasad "nema nikakvih dokaza" da je prekid rada sistema posljedica sajber napada ili nekontrolisanog sistema vještačke inteligencije, iako istražitelji nisu isključili nijednu od tih mogućnosti.

"Čini se da je uzrok tehničke prirode, ali istraga se nastavlja", rekao je Malin.

Dodao je da na istrazi sa Ministarstvom unutrašnje bezbjednosti sarađuje i Agencija za nacionalnu bezbednost (NSA).

Jedina druga obustava vazdušnog saobraćaja na nacionalnom nivou nakon napada 11. septembra dogodila se u januaru 2023. godine, kada je Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) zaustavila domaće letove na otprilike 90 minuta.

(MONDO)