Milijarde pronađene zakopane u šumama: Na meti Orbanov ministar, neviđeni politički potres u Mađarskoj

Mađarske istražne službe zaplijenile su više od 6 milijardi forinti u akciji protiv bivšeg ministra Mikloša Seštaka.

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Mađarske istražne službe pronašle su i zaplijenile više od šest milijardi forinti u različitim valutama, uključujući novac zakopan u šumama, sakriven u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenim nekretninama, kao i u sefovima na tajnim lokacijama.

Velika akcija sprovedena je u okviru istrage protiv Mikloša Seštaka, bivšeg ministra nacionalnog razvoja u vladi nekadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana, a povodom ovog slučaja oglasio se i mađarski premijer Peter Mađar.

Prema saopštenju Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH), istražitelji su tokom akcija 12. i 13. novembra pronašli ukupno 5.071.632.000 forinti, 2.658.350 evra i 1.257.100 američkih dolara.

Operacije su sprovedene na više lokacija širom zemlje, uključujući Budimpeštu i županije Pešta, Bekeš i Nogrаd.

Kako je navedeno u saopštenju, velike količine gotovine pronađene su zakopane u šumama, skrivene u poljoprivrednim i skladišnim objektima, kao i u jednoj stambenoj nekretnini.

Dio novca čuvan je u skupocjenom sefu na skrivenoj lokaciji.

Cjelokupan zaplijenjeni novac predat je Mađarskoj državnoj riznici, a u akciji su učestvovali i pripadnici Nacionalnog istražnog biroa, policije za brze intervencije i Nacionalne poreske i carinske uprave.

Oglasio se i Peter Mađar

Mađarski premijer Peter Mađar reagovao je na pronalazak ogromne količine novca, poručivši da ovo zvanično označava kraj, kako je naveo, "mafije Fides-KDNP".

Njegova izjava odnosi se na Fides, stranku Viktora Orbana, i Hrišćansko-demokratsku narodnu partiju (KDNP), koje su godinama činile vladajuću koaliciju u Mađarskoj.

This officially marks the end of the Fidesz-KDNP mafia!More than 6 billion forints’ worth of cash, buried or otherwise concealed, was found and seized yesterday and today by the National Asset Recovery and Protection Office (NVVH) as part of the criminal investigation into Miklós Seszták, a former minister in @PM_ViktorOrban's government.Here is the full statement of the NVVH:"On 12 and 13 November 2026, the National Asset Recovery and Protection Office carried out coordinated investigative operations at several locations across the country, including Budapest and Pest, Békés and Nógrád counties, as part of the criminal proceedings against Dr Miklós Seszták, former Minister of National Development.During the searches, investigators found large quantities of cash buried in forests, hidden in agricultural and warehouse buildings and in a residential property, as well as stored in a high-value safe at a hidden location.The total amount of cash recovered during the two-day operation was 5,071,632,000 forints, 2,658,350 euros and 1,257,100 US dollars.The cash was deposited with the Hungarian State Treasury by NVVH personnel today.The NVVH would like to thank the officers of the Criminal Technical Department of the National Bureau of Investigation and the Rapid Response Police for their assistance during the investigative operations, as well as the National Tax and Customs Administration and the Hungarian State Treasury for their cooperation." — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)November 13, 2026

Mađar je ovu zapljenu povezao sa slučajem bivšeg ministra iz Orbanove vlade, čime je istraga dobila i dodatnu političku dimenziju.

Ko je Mikloš Seštak i šta mu se stavlja na teret

Mikloš Seštak bio je ministar nacionalnog razvoja Mađarske od 2014. do 2018. godine, u vrijeme kada je Viktor Orban bio na čelu vlade. Član je KDNP-a i poslanik u mađarskom parlamentu.

Protiv njega se vodi istraga zbog sumnje na primanje mita i drugih krivičnih djela povezanih sa državnim poslovima i javnim nabavkama.

Prema navodima tužilaštva, postoji osnovana sumnja da su Seštak i Norbert Sivek, tadašnji direktor Mađarske državne agencije za upravljanje imovinom, između 2015. i 2018. godine preko posrednika primili više od 11 milijardi forinti nezakonite koristi od predstavnika kompanija koje su imale poslovne ugovore sa državnim prevoznikom Volanbus.

Here is the footage released by the National Asset Recovery and Protection Office showing billions of forints' worth of cash being dug out of the ground. The money belonged to @PM_ViktorOrban's former minister, Miklós Seszták.When the money was handed over, 12 employees of the Hungarian State Treasury spent eight hours counting it using five cash-counting machines.From today, Viktor Orbán is proven to be a mafia boss. An ousted mafia boss. And Fidesz is a criminal organisation. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP)November 13, 2026

Istraga se, između ostalog, odnosi na sumnjive ugovore o pružanju usluga putničkog prevoza i nabavku autobusa.

Seštak je uhapšen u septembru, a sud mu je odredio pritvor, koji je kasnije produžen do 30. januara 2027. godine. Bivši ministar negirao je optužbe, tvrdeći da nije počinio nikakvo krivično djelo.

BREAKING! Erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, egy lakóingatlanban és egy eldugott helyen lévő széfben is találtak készpénzt az NVVH nyomozói a Seszták Miklós elleni büntetőeljárásban. A kétnapos kutatás során összesen több mint 5 milliárd forint, 2,6 millió euró és 1,2 millió dollár került elő.A hivatal azt írta: a két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege: - 5 071 632 000 forint,- 2 658 350 euró és- 1 257 100 amerikai dollár.A készpénzt pénteken az NVVH munkatársai a Magyar Államkincstárba befizették – jelezték.MUHAAAAAAA! Hol a pénz, ugye narancsködösök? Na most okoskodjatok! Ez körülbelül 6,46 milliárd forint. Jah, nem 9, mondtam hogy költött belőle.https://t.co/krTuVkUsAE — Critical Edge (@criticaledgehun)November 13, 2026

Pronalazak milijardi u gotovini predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u dosadašnjoj istrazi, koja je usmjerena na moguće zloupotrebe tokom prethodne vlasti u Mađarskoj.

(Blic/MONDO)