Peter Mađar podržava 'Studentsku listu': "Biće mi čast da ih posjetim u Beogradu ili ugostim u Budimpešti"

Premijer Mađarske Peter Mađar poručio "Studentskoj listi" da Srbija može da računa na podršku Mađarske.

Izvor: PA/OLIVIER MATTHYS/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je danas da Srbija može da računa na podršku Mađarske aludirajući na novu vlast koja tek treba da se formira. Mađar je među prvima čestitao "Studentskoj listi" pobjedu na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima i istakao je da će Mađarska podržati Srbiju u pogledu Evropskih integracija i drugih oblasti.

"Srbija može da računa na Mađarsku. Novo rukovodstvo Srbije može da računa na Mađarsku.

Bićemo tu da im pomognemo, bez obzira da li se to odnosi na Evropske integracije, proces pristupanja Evropskoj uniji ili u drugim oblastima. Biću počastvovan da među prvima posjetim novu vlast u Beogradu ili da ih pozovem u Budimpeštu", rekao je Mađar.

Hungary's PM Péter Magyar:Serbia can count on Hungary.Serbia's new leadership can count on Hungary. We will be there and we will help them, whether it concerns European integration, the EU accession process or other matters.I would be delighted to be among the first to visit the new leadership in Belgrade, or to invite them to Budapest. — Clash Report (@clashreport)November 10, 2026

Da podsjetimo, "Studentska lista" odnijela je ubjedljivu pobjedu na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Osvojili su oko 2,2 miliona glasova i imaće 140 poslanika u Narodnoj skupštini, a premijer Mađarske Peter Mađar je među prvima čestitao "Studentskoj listi" pobjedu.

"Odmah sam telefonom čestitao liderima 'Studentske liste' koji su pobijedili na srpskim izborima. Bilo mi je veoma drago kada sam čuo koliko im je snage, uz našu aprilsku pobjedu, pružila ova teška borba", izjavio je tada Mađar.

(MONDO)