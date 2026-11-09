Ko je uhapšeni Orbanov brat? Od poslova sa oružjem i veza sa obavještajcima do afere sa vizama i policijske racije

Aron Orban priveden je u velikoj akciji mađarskih bezbjednosnih službi, nakon opsežnih policijskih pretresa u Budimpešti i okolini zbog sumnje na umješanost u lanac trgovine ljudima.

Izvor: Facebook/Global Arms Hungary/screenshot

Dugo je ime Arona Orbana bilo poznato samo užem krugu ljudi, nikada nije obavljao javne funkcije, a posljednjih godina u žižu javnosti dospio je prije svega zbog svojih poslovnih aktivnosti, poslova u trgovini oružjem i krivičnog postupka poznatog kao "afera vize". Mlađi brat bivšeg premijera Viktora Orbana priveden je zbog sumnje na trgovinu ljudima, a mađarski mediji sada analiziraju šta se sve zna o njegovim dosadašnjim poslovima i kontaktima.

Kako prenosi "Blik", Nacionalna kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) i Nacionalni istražni biro (NNI) sprovode opsežnu istragu. Prema policijskim navodima, ove dvije institucije vode zajedničke istražne radnje u okviru dva odvojena krivična postupka.

Više osoba je uhapšeno u Budimpešti i dva naselja u županiji Pešta, a u toku su i pretresi imovine osumnjičenih. Zvanični detalji o cijelom slučaju i preduzetim mjerama očekuju se tokom dana.

Portal "Teleks" navodi da su se pripadnici Centra za borbu protiv terorizma pojavili u objektu u Fotligetu koji se povezuje sa kompanijom Arona Orbana, objavivši i fotografije operacije.

Predsjednica NVVH-a Ana Unger nije željela ni da potvrdi ni da demantuje informaciju o privođenju, ali je izjavila da je kancelarija preduzela "dalje korake" u predmetu koji obuhvata Arona Orbana. Izvori iz njegovog okruženja potvrdili su da je akcija sprovedena, ali nisu mogli da potvrde da li se on i zvanično nalazi u pritvoru.

Ranija hapšenja i iskazi svjedoka

Pojedine osobe obuhvaćene istragom hapšene su i ranije. Prema saznanjima "Teleksa", jedan od Orbanovih saradnika, G. B., koji je lišen slobode poslije aprilskih izbora zajedno sa Janošem M. zvanim Maček, nedavno je pušten da se brani sa slobode.

Predmet je prvobitno vodilo Centralno istražno tužilaštvo, prije nego što ga je preuzeo NVVH. Nakon ukidanja pritvora za G. B., uslijedila je nova policijska akcija koja je direktno pogodila Orbana.

Istraga se oslanja i na iskaze svjedoka. Vijetnamski prevodilac iz Budimpešte, upućen u proceduru izdavanja viza, dao je iskaz istražiteljima NNI-ja. On je bio u kontaktu sa više osumnjičenih lica, uključujući G. B. i Janoša M., a sa Aronom Orbanom se sastao u dva navrata.

Prema izvorima, prevodilac je raspolagao preciznim informacijama o ulozi Orbana i njegovog poslovnog partnera, a navodno ga je pratio i na jedan poslovni sastanak u Vespremu.

Izvor: Facebook screenshot

Viktor Orban reagovao na privođenje brata

Povodom ovog slučaja, bivši premijer Viktor Orban oglasio se na Fejsbuku.

"Cilj u ovoj prljavoj igri je eliminisanje političkog protivnika i izgradnja jednopartijskog sistema. Meta sam ja, moj brat je samo sredstvo", napisao je on.

Ko je Aron Orban?

Aron Orban (rođen 1977. godine) mlađi je brat Viktora Orbana. Godinama se držao podalje od javnosti, a pažnju medija privukao je sumnjivim poslovnim aranžmanima, trgovinom naoružanjem i aferom oko izdavanja viza.

Prema podacima iz javnih registara, bio je vlasnik i suvlasnik u preduzećima različitih djelatnosti. Sredinom dvijehiljaditih vodio je transportnu kompaniju "Idealis Aron", koja je kasnije promijenila naziv u "Nehez ke", a potom u "Fuvaroznak".

Firmu je kasnije preuzeo njihov otac, Đeze Orban. Godine 2016. Aron Orban preuzima funkciju u Međunarodnoj kompaniji za trgovinu sirovinama i gotovim proizvodima, da bi kasnije izašao iz niza vlasničkih struktura, pisao je ranije istraživački portal "Direkt36".

Poslovi sa naoružanjem i veze sa tajnim službama

Aron Orban je vlasnik kompanije "Multi šut", registrovane za promet naoružanja i municije u Evropskoj uniji, a na svom posjedu u Sečenju izgradio je i streljanu.

Istraživački portal "444" otkrio je da je Aron Orban prije više od šest godina pregovarao o nabavci vojne i policijske opreme u Češkoj i Slovačkoj, otvoreno se pozivajući na činjenicu da mu je Viktor Orban brat.

U toj misiji pratio ga je Mikulaš Nadaši, bivši čehoslovački špijun povezan sa ruskim KGB-om i njemačkim BND-om, ali su pregovori završeni bez dogovora.

Afera sa radnim i šengenskim vizama

Najveću pažnju privukle su sumnje da je Aron Orban učestvovao u šemi nezakonitog obezbjeđivanja radnih i boravišnih viza za strane državljane uz novčanu naknadu.

Istragu vodi Kancelarija za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH), a ključne detalje o ulozi mlađeg Orbana i njegovim sastancima istražiteljima je otkrio vijetnamski prevodilac iz Budimpešte.

Nadležni sumnjaju da je riječ o organizovanoj grupi bliskoj vlasti koja je naplaćivala sređivanje dozvola.

(Mondo)