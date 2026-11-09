Banjaluka rekorder po prodaji stanova u Srpskoj, Trebinje najskuplje

U periodu januar - septembar ove godine najviše završenih stanova prodato je u Banjaluci - 717, po prosječnoj cijeni od 3.948 KM po metru kvadratnom, pokazuju podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ukupna vrijednost prodatih novih stanova u Banjaluci iznosila je 153,9 miliona KM.

Nakon Banjaluke, najviše novih stanova je prodato u Istočnom Sarajevu, 453, po prosječnoj cijeni od 2.649 KM po metru kvadratnom, koji su vrijedni ukupno 60,4 miliona KM.

Slijedi Bijeljina u kojoj je od početka godine prodato 213 završenih stanova po prosječnoj cijeni od 2.663 KM po metru kvadratnom, a ukupna vrijednost novih stanova iznosila je 29,6 miliona KM.

U Doboju je prodato 214 stanova po cijeni od 2.829 KM po metru kvadratnom, a ukupna vrijednost tih stanove je 29,1 miliona KM.

Po prosječnoj cijeni od 4.517 KM po metru kvadratnom u Trebinju je ove godine prodato 167 završenih stanova, te je njihova ukupna vrijednost iznosila 47,5 miliona KM.

(Srna)