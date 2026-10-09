Nema više jeftinih stanova u Banjaluci: Novogradnja duplo skuplja, rastu i cijene kirija

Skuplja cijena najma stana u Banjaluci posljednjih godina posljedica je i velike potažnje za kupovinom nekretnina čija je cijena u prethodnih pet godina porasla za 100 odsto, rekao je Dragan Milanović, predsjednik Udruženja posrednika u prometu nekretnina RS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Duplo su skuplji stanovi u novogradnji sada nego 2022. godine. Onda je logično da cijene najmova rastu, s obzirom da je potražnja za kupovinom veća. Cijene najma nisu rasle baš duplo kao što je rasla prodaja, ali su ipak rasle. Nemamo više jeftinih stanova od 250-300 KM", rekao je Milanović u Jutarnjem programu RTRS-a.

Milanović je naveo je da se zakupci dijele u tri kategorije.

"Najniža cjenovna grupa su studenti, srednja grupa su ljudi koji iznajmljuju stanove za stanovanje sa prodicom i treća kategorija koja je najinteresantnija stanodavcima, to su poslovni klijenti, i tu su cijene znatno veće jer su i njihovi zahtjevi veći", rekao je Milanović.

(Mondo)