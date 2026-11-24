Policija u Kotor Varošu uhapsila je D.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, nakon incidenta koji se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu na području ove opštine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema informacijama iz Policijske uprave, policiji je juče oko 23.10 časova prijavljeno da je D.M. sa dva noža pokušao napasti jednog muškarca, pri čemu je povrijeđen drugi muškarac iz Kotor Varoša.

Povrijeđenom je medicinska pomoć ukazana u Službi hitne medicinske pomoći Kotor Varoš.

Policijski službenici izvršili su uviđaj, tokom kojeg su pronađena i oduzeta dva noža, dužine oštrica 15 i 19 centimetara.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je osumnjičeni imao 1,74 promila alkohola u organizmu.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, prekršajni nalog uručen je i M.T, radniku ugostiteljskog objekta.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)