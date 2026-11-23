Evropska komisija predlaže novi paket sankcija Rusiji, fokusirajući se na finansijske usluge i zabranu učešća u sportu.

Izvor: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštila je danas da je Evropska komisija predložila 22. paket sankcija Rusiji, koji podrazumijeva tri dodatna načina pritiska na Moskvu kako bi okončala rat u Ukrajini.

Kako je navela u saopštenju, novim paketom sankcija ciljaju se načini na koje Rusija finansira rat, prije svega njene banke i kripto-platforme.

Drugi pravac odnosi se na dalju izolaciju Rusije, uključujući ograničavanje njenog učešća u evropskim sportskim i kulturnim događajima i pooštravanje pravila o izdavanju viza, dok je treći usmjeren na intenzivnije sprovođenje sankcija.

Oko 60 ruskih banaka na udaru sankcija

"Prvo, kada je riječ o finansijskim uslugama: proširujemo zabranu transakcija na oko 60 ruskih banaka. Svih 60 banaka biće isključeno iz sistema SWIFT. Takođe, preduzimamo oštre mjere protiv kripto-mreža i platnih sistema. Fokusiraćemo se na Rusiju, ali ćemo obuhvatiti i treće zemlje koje pomažu Rusiji da zaobiđe naše sankcije. Ovo je jedan od glavnih fokusa našeg novog paketa, kao i važna oblast u kojoj želimo da uskladimo napore sa međunarodnim partnerima", rekla je predsjednica EK, navodi se u saopštenju.

Dodala je da je zbog toga osnovana i Radna grupa za sankcije u oblasti kripto-imovine (Crypto Sanctions Task Force), koja će pružiti podršku ovim aktivnostima.

Prema njenim riječima, kada je riječ o ruskoj "floti u sjenci", na listu sankcionisanih brodova dodaje se više od 70 plovila, a predlaže se i zabrana za sve tankere koji su osigurani u Rusiji.

Predložena zabrana izdavanja viza ruskim bivšim borcima

"Treće, predložili smo zabranu izdavanja viza za ruske bivše borce. U posljednje vrijeme svjedoci smo eskalacije nekonvencionalnih, kinetičkih aktivnosti ruskih operativaca u Evropi. I ova zabrana je dio našeg odgovora. Ruski bivši borci predstavljaju bezbjednosni rizik za Evropu. Ne smije da im se dozvoli da se slobodno kreću kroz naše zemlje. Zato će im ulazak u Evropsku uniju biti onemogućen", rekla je Fon der Lajen.

Kako je navela, Evropljanima će biti zabranjeno da i dalje obavljaju funkcije u upravljačkim tijelima kompanija u Rusiji.

Ograničenja za ruske sportiste i kulturne organizacije

Govoreći o sportu i kulturi, predsjednica Evropske komisije poručila je da sportski događaji ne smiju da budu mjesto propagandnih aktivnosti.

"Od danas, na svim sportskim događajima u EU, uvodimo zabranu učešća za ruske timove i sportiste koji se takmiče pod ruskom zastavom. Predlažemo zabranu isticanja zvaničnih ruskih simbola. Takođe ćemo ograničiti finansijske tokove od ruskih sponzora ka sportskim i kulturnim udruženjima sa sjedištem u Evropi. Pored toga, uvodimo ograničenja za ruske državljane koji obavljaju funkcije u upravljačkim tijelima sportskih saveza sa sjedištem u Evropi", rekla je Fon der Lajen.

Istakla je da je stav Evropske unije jasan – Ukrajini se pruža snaga da osigura mir, a Rusiji svaki razlog da taj mir izabere.

"Nastavićemo da predlažemo nove sankcije sve dok Rusija ne pokaže iskrenu namjeru za postizanje trajnog mira u Ukrajini", zaključila je predsjednica Evropske komisije.

(Mondo)