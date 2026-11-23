Grčka opozicija kritikovala je premijera Micotakisa jer je predložio da penzioneri državnu pomoć od 400 evra iskoriste za kupovinu GTA 6 unucima.
Grčki premijer Kirijakos Micotakis našao se na meti kritika opozicije nakon što je sugerisao da bi penzioneri jednokratnu državnu pomoć od 400 evra mogli da iskoriste za kupovinu video-igre „Grand Theft Auto 6“ (GTA 6) svojim unucima za Božić. Opozicija ga optužuje da promoviše igru koja zbog nasilnog sadržaja nije namijenjena djeci.
Micotakis je prijedlog iznio u objavi na društvenim mrežama, najavljujući isplatu jednokratne pomoći za približno dva miliona grčkih penzionera.
Prema njegovim riječima, novac bi stariji građani mogli da iskoriste i za božićne poklone unucima, uključujući popularnu video-igru GTA 6.
Na premijerovu izjavu reagovao je bivši grčki premijer Aleksis Cipras, lider stranke lijevog centra Elas, koji je upozorio da igra sadrži nasilje i da nije primjerena djeci.
„Djedovi i bake, ne slušajte gluposti i čuvajte se. Vlada čuje 'grand teft' (velika krađa) i ne mogu da kriju uzbuđenje“, poručio je Cipras, prenosi Politiko.
Njegova reakcija odnosila se i na naziv igre „Grand Theft Auto“, koji u prevodu znači velika krađa automobila.
Kritikama se pridružila i opoziciona stranka PASOK, koja je Micotakisa optužila za nedosljednost u odnosu prema sadržajima namijenjenim maloljetnicima.
Iz te stranke podsjećaju da je grčka administracija nedavno podržala zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina.
Istovremeno, kako ističu, premijer sada promoviše video-igru koja nije preporučena mlađima od 18 godina zbog nasilja, prikaza upotrebe narkotika i vulgarnog sadržaja.