Grčka opozicija kritikovala je premijera Micotakisa jer je predložio da penzioneri državnu pomoć od 400 evra iskoriste za kupovinu GTA 6 unucima.

Izvor: Rockstar Games

Grčki premijer Kirijakos Micotakis našao se na meti kritika opozicije nakon što je sugerisao da bi penzioneri jednokratnu državnu pomoć od 400 evra mogli da iskoriste za kupovinu video-igre „Grand Theft Auto 6“ (GTA 6) svojim unucima za Božić. Opozicija ga optužuje da promoviše igru koja zbog nasilnog sadržaja nije namijenjena djeci.

Micotakis je prijedlog iznio u objavi na društvenim mrežama, najavljujući isplatu jednokratne pomoći za približno dva miliona grčkih penzionera.

Prema njegovim riječima, novac bi stariji građani mogli da iskoriste i za božićne poklone unucima, uključujući popularnu video-igru GTA 6.

Na premijerovu izjavu reagovao je bivši grčki premijer Aleksis Cipras, lider stranke lijevog centra Elas, koji je upozorio da igra sadrži nasilje i da nije primjerena djeci.

„Djedovi i bake, ne slušajte gluposti i čuvajte se. Vlada čuje 'grand teft' (velika krađa) i ne mogu da kriju uzbuđenje“, poručio je Cipras, prenosi Politiko.

Njegova reakcija odnosila se i na naziv igre „Grand Theft Auto“, koji u prevodu znači velika krađa automobila.



Kritikama se pridružila i opoziciona stranka PASOK, koja je Micotakisa optužila za nedosljednost u odnosu prema sadržajima namijenjenim maloljetnicima.

Iz te stranke podsjećaju da je grčka administracija nedavno podržala zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina.

Istovremeno, kako ističu, premijer sada promoviše video-igru koja nije preporučena mlađima od 18 godina zbog nasilja, prikaza upotrebe narkotika i vulgarnog sadržaja.