Policija završila pregled OŠ „Branko Radičević“ u Banjaluci i utvrdila da nema opasnosti. Tužilaštvo slučaj okvalifikovalo kao terorizam.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Banjalučka policija završila je kontradiverzioni pregled u Osnovnoj školi "Branko Radičević", te je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Iz Uprave su saopštili da je nadležnoj policijskoj stanici jutros u 8.22 časova prijavljeno da je na mejl osnovne škole u Banjaluci stigla prijeteća poruka u kojoj je navedeno da je u prostorijama škole postavljena eksplozivna naprava.

"O svemu navedenom obaviješten je tužilac Republičkog javnog tužilaštva koji se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu terorizam, te naložio preduzimanje neophodnih mjera i radnji", navodi se u saopštenju Policijske uprave.

Vršilac dužnosti direktora Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjaluci Siniša Rendić potvrdio je Srni da je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi upućena na mejl ove škole.

"Djeca su odmah nakon dojave, koja je jutros stigla na mejl, puštena kući", rekao je Rendić.