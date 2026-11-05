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Dojava o bombi u avionu Er Srbije: Hitno sletio u Bukurešt, oglasila se avio-kompanija

Dojava o bombi u avionu Er Srbije: Hitno sletio u Bukurešt, oglasila se avio-kompanija

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Avion na letu JU102 od Beograda do Bukurešta bezbjedno je sletio na odredišni aerodrom nakon što je tokom leta nadležnim službama upućena dojava o bombi, saopštila je avio-kompanija Er Srbija.

er srbija evakuacije sa Bliskog istoka Izvor: Shutterstock

Kako se navodi u saopštenju Er Srbije, dojava o bombi upućena je nadležnim službama Aerodroma Bukurešt tokom realizacije leta u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.

"Er Srbija obavještava javnost da je avion bezbjedno sletio na odredišni aerodrom", navodi se u saopštenju.

Po slijetanju, postupanje su preuzele nadležne rumunske službe, koje sprovode procedure u skladu sa važećim bezbjednosnim protokolima.

Dojave o bombama širom Evrope

Podsjetimo, danas je zabilježeno više dojava o bombama u avionima širom Evrope, zbog čega je nekoliko letova preusmjereno ili je bilo pod posebnim bezbjednosnim nadzorom.

Među njima su bili letovi iz Dablina i Helsinkija za Rim, dok su češke vlasti saopštile da su četiri aviona koja su letjela ka Pragu dobila prijetnje u vezi sa postavljanjem improvizovanih eksplozivnih naprava. Češka policija ocijenila je da je relevantnost prijetnje niska, ali je najavila pirotehničke provjere svih aviona nakon slijetanja.   

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Tagovi

avion er srbija bomba

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