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Detalji drame na aerodromu u Splitu: Muškarac prišao osoblju u avionu i rekao da je u letjelici bomba

Detalji drame na aerodromu u Splitu: Muškarac prišao osoblju u avionu i rekao da je u letjelici bomba

Autor Haris Krhalić
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Sedamdesetpetogodišnji muškarac uhapšen je na aerodromu u Splitu nakon što je u avionu Air Serbije rekao da je u letjelici bomba.

Drama na aerodromu u Splitu: Uhapšen muškarac nakon prijetnje bombom u avionu Izvor: Andreas Haas / imago stock&people / Profimedia

Sedamdesetpetogodišnji muškarac uhapšen je nakon što je osoblju u avionu "Er Srbija" na aerodromu u Splitu rekao da je u letjelici bomba i da se ne šali, saopštila je splitska policija.

Sve se odigralo prije polijetanja aviona sa splitskog aerodroma danas oko 15.20 časova.

"Avion je ispražnjen i biće ponovno pregledan prije polijetanja, a obaviće se i ponovni pregled putnika i prtljage", naveli su iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Hrvatski mediji javili su ranije da je avion "Er Srbija" koji je iz Slita trebalo da poleti za Beograd evakuisan zbog prijetnje bombom, a da je jedan muškarac uhapšen.

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Tagovi

er srbija Split avion

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