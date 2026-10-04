Pronađeni ostaci nestalog aviona: Potraga za šest osoba u toku

Obalska straža SAD (USCG) objavila je da je locirala ostatke nestalog medicinskog transportnog aviona kod ostrva Nantaket u Masačusetsu.

Izvor: youtube/screenshot/WGN News

Avion, tipa "galfstrim" (Gulfstream G100), poletio je sa Bermuda i letio je ka Bostonu, sa četiri člana posade i dva putnika.

Prema Federalnoj upravi za vazduhoplovstvo, kontrola leta je izgubila kontakt sa avionom oko 2.00 časa ujutro po lokalnom vremenu.

USCG je saopštila da su pronađeni ostaci veoma vjerovatno povezani sa avionom. U saopštenju se dodaje da je potraga za nestalim osobama još uvijek u toku, objavio je portal "Baha".

BREAKING: Search crews locate debris field confirmed to be from the Gulfstream 100 that went missing off the coast of Nantucket. — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)October 4, 2026

(Srna)