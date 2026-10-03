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Nestao avion iznad Atlantika: Poletio sa Bermuda, pokrenuta hitna potraga

Nestao avion iznad Atlantika: Poletio sa Bermuda, pokrenuta hitna potraga

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Samo nekoliko nedjelja nakon što je jedna porodica tragično stradala u ozloglašenom Bermudskom trouglu, privatni avion "Galfstrim" sa šestoro putnika nestao je bez traga.

Nestao avion iznad Atlantika Izvor: Gudella, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Avion tipa "Galfstrim G100", u kojem se nalazilo šest osoba, nestao je u subotu ujutru nakon poletanja sa Bermudskih ostrva.

Američka obalska straža potvrdila je da su njene vazduhoplovne i površinske posade pokrenule potragu, nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) u ranim jutarnjim satima izgubila kontakt sa letjelicom koja se kretala ka Bostonu. Zvaničnici su saopštili da je potraga za avionom (registarske oznake CGRJP) trenutno usmjerena na oblast kod obale Nantaketa.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko nedjelja nakon tragedije u Bermudskom trouglu, kada je četvoročlana porodica poginula nakon što se njihov avion srušio u blizini ostrva Andros na Bahamima. U toj nesreći su na letu ka Majamiju stradali Mario (80) i Lili (79) Lamar sa Floride, zajedno sa svojim unucima Sofi (28) i Kristijanom Sosom (22).

(Mondo.rs)

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Tagovi

avion Bermudski trougao

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