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Koridorom "9a" kroz Srpsku: Krenuo prvi teretni voz na relaciji Zagreb - Novi Sad

Koridorom "9a" kroz Srpsku: Krenuo prvi teretni voz na relaciji Zagreb - Novi Sad

Autor Dušan Volaš
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U cilju ubrzanja protoka robe između EU i Zapadnog Balkana, danas je pokrenut prvi teretni voz u tranzitu kroz Republiku Srpsku na relaciji Zagreb - Novi Sad, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske.

Koridorom "9a" kroz Srpsku: Krenuo prvi teretni voz na relaciji Zagreb - Novi Sad Izvor: ŽRS

Novi tranzitni pravac uspostavljen je u saradnji sa hrvatskim željezničkim operaterom "Log Rail", a prevoz se odvija koridorom "9a", koji predstavlja paralelni koridor X.

"Današnji zvaničan početak uspješne saradnje na relaciji Hrvatska - Srbija - Hrvatska kroz Republiku Srpsku, od Volinje preko Dobrljina i Zvornika do Brasine, garancija je brzog tranzita te sigurnog prevoza svih vrsta roba u okviru usluge teretnog saobraćaja", navodi se u saopštenju Željeznica RS.

Zajednička organizacija transporta između "Log Raila" i "Željeznica Republike Srpske" ima za cilj maksimalno angažovanje na pružanju najpovoljnije i najbezbjednije usluge transporta širom regiona.

Iz Željeznica RS ističu da je prevoz robe iz Luke Rijeka i Luke Kopar, u nastavku dalje saradnje, garancija sigurnosti, brzine i logističke zaštite, uz napomenu da su u potpunosti spremne da adekvatno odgovore na zahtjeve ovog ekološki najprihvatljivijeg vida transporta.

"Željeznice Republike Srpske pozivaju i ostale željezničke operatere u Srbiji i Hrvatskoj na zajedničku saradnju u okviru željezničkog transporta, a u cilju bržeg i sigurnijeg prevoza roba koje su u tranzitu kroz Republiku Srpsku i Federaciju BiH", zaključuje se u saopštenju.

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