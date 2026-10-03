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Posjetio je načelnik opštine: Višegrađanka u Banjaluci rodila tri dječaka - Irineja, Tadeja i Simeona

Posjetio je načelnik opštine: Višegrađanka u Banjaluci rodila tri dječaka - Irineja, Tadeja i Simeona

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević posjetio je danas na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci sugrađanku Jelenu Pejović Kojić koja je prije nekoliko dana rodila trojke.

Višegrađanka u Banjaluci rodila tri dječaka Izvor: Srna/Nemanja Vukojević

Đurević je rekao Srni da su trojke rijetkost u Višegradu, te da je najmanje što je mogao da uradi to da posjeti Kojićevu i da joj pruži podršku.

"Novi stanovnici naše lokalne zajednice su tri dječaka, Irinej, Tadej i Simeon. Ovo je rijetkost za Višegrad i nadamo se da ćemo u budućnosti imati više ovakvih razloga za radost", istakao je Đurević.

Prema njegovim riječima, ova lokalna zajednica stimuliše natalitet i ima niz mjera i programa koje sprovodi kako bi podržala porodicu.

"Za svako prvorođeno, drugorođeno, trećerođeno dijete izdvajamo novčanu podršku. Takođe, imamo mnogo olakšica prilikom upisa djece u vrtić, stipendiramo učenike, ali i opremamo vrtiće i škole", naveo je Đurević.

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