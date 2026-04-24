Stanivuković darovao prvorođenu bebu na Dan grada

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković darovao je prvorođenu bebu na Dan grada, u okviru nove prakse koja je uvedena ove godine.

"Kroz ovo jedno novo iskustvo i praksu, darovali smo prvu bebu rođenu na Dan našeg grada, a to je naša princeza Julijana kojoj smo poželjeli sve najbolje. Majci Branki i cijeloj porodici čestitamo", rekao je Stanivuković koji je majci Branki uručio novčanu podršku od hiljadu KM i dukat.

Stanivuković je rekao da je ova praksa uvedena ove godine da bi se istakao značaj pronatalitetne politike, kao i Plaketa "Majka godine", koja je pripala Miri Komljen.