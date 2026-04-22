Dan grada: Stanivuković poručio da je Banjaluka grad velikog srca koji pripada svima

Banja Luka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na oslobođenje 1945.

Izvor: Banjaluka.rs.ba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izjavio je da Banjaluka na Dan grada slavi vjekovnu težnju srpskog naroda da živi na svome.

Stanivuković je rekao novinarima u Banjaluci, uoči svečane akademije, da je Banjaluka grad velikog srca i da pripada, ne samo Srbima, već i Hrvatima i Bošnjacima i ostalim narodima.

On je istakao da je počastvovan što su danas u Banjaluci brojni gosti iz regiona i svijeta, te im zahvalio što su došli na obilježavalje Dana grada.

"Cijeli Balkan je ovdje prisutan, prijatelji iz Izraela, Rusije, Srbije. Nikada nismo htjeli tuđe, poštovali smo druge. Iako smo izašli iz takve istorije kakva jeste, Banjaluka je svoje veliko srce pokazala tako što je svima oprostila i izdigla se i danas je grad koji svi smatraju svojim. Na to sam ponosan", naglasio je Stanivuković.

On je poručio da treba gledati u ono što slijedi, razvijati nove projekte i postavljati nove temelje za budućnost.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da je Banjaluka, kao i Novi Sad, grad velikog srca i da u oba grada živi veliki broj nacija u miru.

Mićin je rekao da je u Banjaluku doveo veliku delegaciju u kojoj su direktori preduzeća, a koji su došli radi razmjene iskustava, što će unaprijediti oba grada.

Načelnik opštine Nikšić Marko Kovačević rekao je da Stanivuković povezuje Banjaluku sa gradovima u regionu i Evropi, čime je nastupila nova era odnosa između Banjaluke i Nikšića.

"Sada imamo tu saradnju i očekujemo da bude još bolja. Nikšić, koji je teritorijalno najveća opština u Crnoj Gori, u međuvremenu je postao evropska prestonica kulture za 2030. godinu, a mislim da tako nešto može da se desi i Banjaluci", zaključio je Marković.

Banjaluka proslavlja Dan grada u znak sjećanja na 22. april 1945. godine, kada je grad oslobođen od okupatora u Drugom svjetskom ratu.