Vrijeme pokvarilo slavlje: Odgođeni sadržaji planirani za večeras i sutra na Kastelu

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih prilika, svi sadržaji planirani za večeras i sutra u okviru obilježavanja Dana grada, koji su trebali biti održani na Kastelu, odgođeni su, saopšteno je iz Gradske uprave Banjaluka.

"Novi termin koncerta Dječijeg hora „Vrapčići“, kao i koncerta Rok simfonije, zajedno sa defileom i druženjem sa sugrađanima uz rođendansku tortu, biće naknadno saopšteni", stoj i u objavi.

Podsjećamo, na tvrđavi Kastel večeras je trebao biti održan koncert "Vrapčića", dok je za sutra planiran koncert "Rok simfonije", kao i velika proslava uz tortu.

