Nova instalacija za Dan grada: "Leteće srce" pored Kastela (FOTO)

Banjaluka će povodom Dana grada dobiti novu vizuelnu atrakciju – instalaciju „leteće srce“ koja se postavlja u blizini tvrđave Kastel i koja bi trebalo da postane novi urbani foto punkt i prepoznatljiv simbol u centru grada.

Radovi na postavljanju dekorativne instalacije su u toku, a iz Gradske uprave navode da je riječ o savremenom sadržaju koji će obogatiti obilježavanje Dana Banjaluke i doprinijeti modernijem vizuelnom identitetu grada.

Projekt menadžer Grada Milada Šukalo istakla je da je instalacija inspirisana sličnim rješenjima iz evropskih gradova te da simbolizuje ljubav, zajedništvo i duh Banjaluke.